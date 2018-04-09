Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство 15 школ модульного типа

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по развитию образовательной инфраструктуры в Джалилабадском, Масаллинском и Ярдымлинском районах.

В распоряжении говорится, что с целью строительства 15 школ модульного типа на 992 ученических места из суммы, указанной в подпункте 1.11.2 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением Президента от 22 января 2018 года, министерству образования будет выделено 5,177 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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