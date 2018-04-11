ЦИК Азербайджана назвал лживой распространяемую некоторыми заинтересованными кругами "информацию" о выборах (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Процесс голосования на проводимых сегодня выборах Президента Азербайджана проходит в условиях свободного поведения субъектов выборов и избирателей, и в соответствии с требованиями законодательства, сообщили в среду в ЦИК.

До этого момента в ЦИК не поступало никакой официальной информации о каких-либо правонарушениях за время голосования.

Однако в социальных сетях некоторые заинтересованные круги (Meydan TV и тиражирующие распространяемую им информацию 2-3 заинтересованных субъекта), желающие бросить тень на демократичность и прозрачность выборов, распространяют не соответствующую действительности и не опирающуюся ни на какие факты вымышленную информацию.

Так, распространяется лживая информация о том, что якобы избирательные урны на 5, 6 и 7 избирательных участках 17-го Ясамальского третьего избирательного округа не отвечают стандартам, что члены комиссии якобы признают, что работают по указанию сверху, а со ссылкой на наблюдателя Али Зейналова утверждается, что происходят такие серьезные правонарушения, как вброс в избирательную урну пачки бюллетеней, тогда как этот человек вообще не проводил наблюдение на территории и участках указанного округа.

Из той же серии и "информация" о том, что в школе № 52 находятся 5, 6 и 7 избирательные участки 17-го избирательного округа, тогда как эта школа находится на территории 15-го избирательного округа, а также утверждение о том, что в 57-м Гаджигабул-Кюрдамирском избирательном округе "допущены правонарушения", тогда как такого округа не существует. В том числе от имени анонимных наблюдателей распространяется ложь о создании для них препятствий.

ЦИК считает, что главной целью интернет-ресурсов и профилей в социальных сетях, распространяющих подобную ложь, является дискредитация проводимых в стране свободных, демократических и справедливых выборов, дезинформация и введение в заблуждение международных и местных наблюдателей. Также отмечается невозможность серьезного отношения к подобной "информации", когда более 60 тысяч местных и международных наблюдателей беспрепятственно проводят наблюдения, и посредством 1000 веб-камер могут напрямую, в режиме онлайн, наблюдать за процессом голосования, подчеркивает ЦИК.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 314 365 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента – мужчины.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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