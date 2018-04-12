Выборы президента в Азербайджане прошли в атмосфере праздника - вице-спикер парламента Сербии

БАКУ /Trend/ - Выборы президента в Азербайджане прошли в атмосфере праздника, заявил в четверг на пресс-конференции вице-спикер парламента Сербии Веролюб Арсич.

"У нас в Сербии выборы - это праздник, аналогичная атмосфера наблюдалась и у вас. Думаю, это связано с успехами вашей страны. Мы посетили 14 избирательных пунктов, 11 в Баку и 3 в регионах. Нигде мы не заметили нарушений, чего-то, что может повлиять на избирательный процесс. На граждан не оказывалось давления, соблюдалась тайна голосования. Одним словом, выборы прошли согласно международным стандартам", - отметил Арсич.

Напомним, что в среду в Азербайджане состоялись президентские выборы. В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 332 817 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины. Всего в стране проголосовали 3 962 123 избирателей.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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