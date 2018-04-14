Позиция БДИПЧ по президентским выборам в Азербайджане не соответствует международной практике и не отражает реальности - депутат

БАКУ /Trend/ - Предварительный отчет наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ по президентским выборам в Азербайджане далек от реальности и является результатом непрофессионального подхода.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Таир Миркишили.

По его словам, такая непрофессиональная оценка избирательного процесса, где каждому кандидату в президенты были предоставлены достаточные возможности для предвыборной агитации, где наблюдалась большая активность избирателей, присутствовали многочисленные наблюдатели, на ряде избирательных участков были установлены веб-камеры, не соответствует ни отношениям между Азербайджаном и ОБСЕ, ни международной практике, а также не отражает реалий.

«Выборы являются выражением воли народа. Каждый должен уважать волю азербайджанского народа», - отметил депутат.

По его словам, президентские выборы 11 апреля прошли на прозрачных и демократических принципах.

«Наблюдавшие за выборами организации уже высказали свою позицию. Согласно этой позиции, выборы прошли достаточно прозрачно и демократически. Граждане Азербайджане, которые приняли активное участие в выборах, выразили свою волю», - добавил депутат.

Отметим, что наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ представила предвзятый отчет по президентским выборам, проведенным в Азербайджане 11 апреля.

Высказывания представителей БДИПЧ на пресс-конференции, проведенной в связи с президентскими выборами, вызвали протест азербайджанской общественности и представителей медиа.

В конце пресс-конференции миссия заявила, что обнародует заключительный отчет в течение двух месяцев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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