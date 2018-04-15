ЦИК утвердила итоги выборов Президента Азербайджана: Ильхам Алиев набрал 86,02% голосов избирателей

15 апреля 2018 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана объявила окончательные итоги выборов Президента, которые прошли 11 апреля, Ильхам Алиев набрал 86,02 процента голосов избирателей.

Итоги были объявлены председателем ЦИК Мазахиром Панаховым в воскресенье на пресс-конференции.

Вторым стал кандидат - Захид Орудж ( самовыдвиженец), который набрал 3,12 процента голосов. Далее следуют, председатель Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу, который набрал в ходе голосования на выборах 3,03 процента, председатель "Партии Единого народного фронта Азербайджана (ПЕНФА) Гудрат Гасангулиев - 3,02 процента, председатель партии "Современный Мусават" Хафиз Гаджиев – 1,52 процента, председатель Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде – 1,38 процента, председатель Партии национального возрождения Фарадж Гулиев – 1,17 процента, кандидат от инициативной группы фронтистов Рази Нуруллаев – 0,74 процента голосов.Всего на выборах проголосовали 3 962 123 избирателей.

Согласно требованиям Избирательного кодекса Азербайджана, ЦИК принято решение о представлении протокала по итогам выборов вместе с соответствующими документами в Конституционный суд Азербайджана.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане избирательным правом обладают 5 332 817 человек, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины. (Автор: Эльчин Мехтиев)

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