Началось заседание Конституционного суда в связи с результатами президентских выборов в Азербайджане (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Началось заседание пленума Конституционного суда по утверждению протокола Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об итогах президентских выборов, состоявшихся в Азербайджане 11 апреля 2018 года, и результатам выборов.

Выступили судьи-докладчики Сона Салманова и Рафаэль Гваладзе.

Салманова сказала, что Центральная избирательная комиссия представила Конституционному суду обобщенную информацию, поступившую со всех участков, и соответствующие документы для утверждения протокола об итогах выборов.

Гваладзе сказал, что выборы прошли в соответствии с законодательством и согласно протоколу по результатам выборов Ильхам Гейдар оглу Алиев, набрав большинство голосов, одержал победу на выборах.

Отметим, что 11 апреля в Азербайджане прошли президентские выборы. Согласно заключительным результатам голосования, действующий глава государства, председатель правящей партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев набрал 86,02 процента голосов избирателей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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