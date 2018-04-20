Индонезийское издание: Азербайджан может служить примером религиозной толерантности для многих стран

20 апреля 2018 18:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан может служить примером религиозной толерантности для многих стран.

Об этом говорится в статье председателя Исполнительного совета Ассоциации мусульманских студентов Индонезии Саддама Аль Джихада, опубликованной в индонезийском издании RILIS.

В статье отмечается, что на фоне глобальных проблем, в особенности исламофобии, мировому сообществу следует брать пример с Азербайджана, где царит гармония религий.

«Представители разных религий живут в Азербайджане в мире и уважают друг друга. В Азербайджане, где большинство граждан являются мусульманами, принцип толерантности пользуется большим уважением. Такая атмосфера позволяет представителям различных этнических меньшинств чувствовать себя комфортно», - говорится в статье.

Отмечается, что эту гармонию можно также наблюдать во время пятничных молитв, проводимых в мечети Гейдара, где собираются шииты и сунниты.

«Кроме того, шииты и сунниты вступают в брак. В Индонезии, например, гармония между шиитами и суннитами по-прежнему является редкостью. Азербайджан в этом плане может служить моделью для стран Европы, США, а также стран Ближнего Востока и Азии», - говорится в статье.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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