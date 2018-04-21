Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о новом составе Кабинета министров

21 апреля 2018 17:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о новом составе Кабинета министров.

Согласно распоряжению, членами Кабинета министров назначены следующие лица:

Первый заместитель премьер-министра - Ягуб Абдулла оглу Эюбов

Заместитель премьер-министра – Али Джавад оглу Ахмедов

Заместитель премьер-министра – Али Шамиль оглу Гасанов

Заместитель премьер-министра – Гаджибала Ибрагим оглу Абуталыбов

Министр внутренних дел – Рамиль Идрис оглу Усубов

Министр энергетики - Парвиз Огтай оглу Шахбазов

Министр юстиции – Фикрет Фаррух оглу Мамедов

Министр труда и социальной защиты населения – Сахиль Рафиг оглу Бабаев

Министр по чрезвычайным ситуациям - Кямаледдин Фаттах оглу Гейдаров

Министр иностранных дел – Эльмар Магеррам оглу Мамедъяров

Министр экономики – Шахин Абдулла оглу Мустафаев

Министр сельского хозяйства – Инам Имдад оглу Керимов

Министр финансов - Самир Рауф оглу Шарифов

Министр обороны – Закир Аскер оглу Гасанов

Министр транспорта, связи и высоких технологий - Рамин Намиг оглу Гулузаде.

Министр по налогам – Микаил Чингиз оглу Джаббаров

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре - Самир Рафиг оглу Нуриев

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев - Ровшан Шукюр оглу Рзаев

Глава Государственной пограничной службы - Эльчин Исага оглу Гулиев

Глава Службы государственной безопасности - Мадат Газанфар оглу Гулиев

Глава Службы внешней разведки - Орхан Седйар оглу Султанов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Новруза Мамедова премьер-министром
Политика 15:02
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Артура Раси-заде за деятельность на посту премьер-министра
Политика 09:58
В адрес Ильхама Алиева продолжают поступать письма с поздравлениями в связи с победой на президентских выборах
Политика 02:23
На имя Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах
Политика 20 апреля 22:46
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об усовершенствовании системы надзора за импортно-экспортными операциями
Политика 20 апреля 19:40
Президент Ильхам Алиев распорядился о выплате единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны
Политика 20 апреля 19:31
Президент Ильхам Алиев упразднил Госкомитет стандартизации, метрологии и патента
Политика 20 апреля 19:14
Президент Ильхам Алиев разделил министерство культуры и туризма на две структуры
Политика 20 апреля 19:03
Вышла в свет 56-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»
Политика 20 апреля 17:28
Президент Ильхам Алиев наградил Али Гасанова орденом «За службу Отечеству»
Политика 20 апреля 16:11
Президент Ильхам Алиев ознакомился с новыми поездами Бакинского метрополитена (ФОТО)
Политика 20 апреля 16:04
Президент Ильхам Алиев поздравил председателя Госсовета Кубы
Политика 20 апреля 14:57
Франк-Вальтер Штайнмайер: Германия и впредь останется надежным партнером Азербайджана
Политика 20 апреля 10:04
В адрес Ильхама Алиева продолжают поступать письма с поздравлениями в связи с победой на президентских выборах
Политика 20 апреля 00:26
Президент Европейской комиссии поздравил Президента Ильхама Алиева
Политика 20 апреля 00:21
Очередные семь лет стабильности для Азербайджана
Политика 20 апреля 00:06
Георгий Маргвелашвили: Азербайджанский народ проголосовал за развитие, спокойствие, безопасность и стабильность
Политика 19 апреля 18:21
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования экс-президенту США Джорджу Бушу
Политика 19 апреля 15:10