Президент Бразилии выразил уверенность в расширении сотрудничества с Азербайджаном в различных сферах

БАКУ /Trend/ - Президент Бразилии Мишель Темер поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Поздравляю вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики. Верю, что дружественные отношения между Бразилией и Азербайджаном еще более укрепятся в интересах наших народов и международного сообщества. Несмотря на разделяющее нас большое географическое расстояние, уверен, что наше сотрудничество в различных сферах еще более расширится. Господин Президент, еще раз особо подчеркиваю заинтересованность в поддержке такого благородного дела. Желаю вам в новый период президентства крепкого здоровья, счастья и успехов», - говорится в поздравлении.

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