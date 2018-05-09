О роли нефтяников Азербайджана в победе в Великой Отечественной войне

9 мая 2018 12:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Российский телеканал МИР 24 выпустил сюжет, посвящённый роли азербайджанских нефтяников в победе в Великой Отечественной войне.

В сюжете отмечается, что во время Великой Отечественной войны азербайджанские нефтяники работали круглосуточно.

«День Победы приближали и на фронте, и в тылу. Для нужд армии и флота в годы войны работала вся страна – более 400 заводов, фабрик и рудников. Азербайджанские нефтяники работали круглосуточно. Они производили до 80 процентов топлива всей страны», - говорится в сюжете.

Отмечается, что в 1941 году в Баку добыли рекордное количество нефти – 23,5 миллиона тонн.

«Ни до этого, ни после нефтяная промышленность республики не достигала такого показателя. Трудясь под лозунгом «Все для фронта! Все для победы!», нефтедобытчики Азербайджана 160 раз получали переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны. Специальным указом Президиума Верховного Совета СССР 500 работников нефтяной отрасли Азербайджана были награждены орденами и медалями», - говорится в сюжете.

Отметим, что сегодня, 9 мая, в Азербайджане отмечают 73-ю годовщину Победы над фашизмом.

В годы Второй мировой войны азербайджанский народ проявил величайший героизм и отвагу как на фронте, так и в тылу.

За короткое время в республике были сформированы 87 истребительных летных батальонов и 1124 отряда самообороны.

В 1941-1945 годах на фронт отправились более 600 тысяч храбрых сынов и дочерей Азербайджана.

Азербайджанские дивизии прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина.

Около 130 наших соотечественников удостоены звания Героя Советского Союза, 30 человек награждены орденом "Слава", 170 тысяч азербайджанских солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями СССР.

Дважды Герой Советского Союза Ази Асланов, Герои Советского Союза Исрафил Мамедов, Аслан Везиров, Адиль Гулиев, Зия Буньядов, Герай Асадов, Мелик Магеррамов, Мехти Гусейнзаде, генералы Махмуд Абилов, Аким Аббасов, Тарлан Алиярбеков, Гаджибала Зейналов и многие другие своим героизмом вписали новые страницы в славную историю нашего народа.

В то время в республике были проведены большие работы для того, чтобы экономика служила фронту. Легкая и пищевая промышленность начали работать для фронта.

Несмотря на большие трудности, азербайджанские нефтяники, самоотверженно работая, обеспечили горючим фронт и промышленность.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
EIA пересмотрело прогноз по добыче нефти в Азербайджане
Энергетика 12:16
Рамин Гулузаде: Перевозчики смогут онлайн отслеживать перевозимые через Бакинский порт грузы
Бизнес 11:57
Румыния намерена построить в Азербайджане подземные газохранилища - посол
Энергетика 8 мая 22:09
Азербайджан и Италия обсудили предотвращение незаконных визитов и экономической деятельности на оккупированных территориях (ФОТО)
Политика 8 мая 20:27
За последний год Польша выдала рабочие визы одной тысяче граждан Азербайджана
Политика 8 мая 20:00
Глава Казахстанских железных дорог о транспортировке грузов через Грузию, Азербайджан и Турцию
Бизнес 8 мая 18:41
Выросли банковские вклады населения регионов Азербайджана
Бизнес 8 мая 18:40
Иран и Азербайджан впервые будут разрабатывать нефтяное месторождение на Каспии - Рухани
Экономика 8 мая 18:36
Иран раскрыл детали газового свопа с Азербайджаном
Энергетика 8 мая 17:53
Иран ведет переговоры с нефтяными компаниями по проектам с SOCAR (Эксклюзив)
Энергетика 8 мая 17:14
Оглашены сроки следующего заседания Международной ассоциации ТМТМ
Бизнес 8 мая 17:06
Азербайджанский стекольный завод удвоит объемы производимой продукции
Бизнес 8 мая 16:29
Бакметрополитен объявил тендер
Тендеры 8 мая 16:23
Завершился первый полет грузового самолета Silk Way Airlines из Баку во Франкфурт
Бизнес 8 мая 15:14
ВБ: Инфляция в Азербайджане достигнет пятилетнего минимума
Бизнес 8 мая 14:05
Участники Транскаспийского маршрута прорабатывают способы дальнейшего увеличения транспортировки
Бизнес 8 мая 12:37
ВБ ожидает значительный рост ВВП Азербайджана до 2021 года
Бизнес 8 мая 12:30
TAP завершил работы по направленному бурению на дне реки Аксиос
Энергетика 8 мая 10:01