Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного благоустроенного двора в рамках проекта «Наш двор» (версия 2) (ФОТО)

10 мая 2018 14:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг очередной двор, благоустроенный в рамках проекта «Наш двор» Общественного объединения IDEA, реализуемого при поддержке исполнительной власти районов по городу Баку, был передан в распоряжение жителей. Очередной обновленный двор расположен на пересечении улиц Мамеда Халила Шарифли и Ширина Мирзоева и охватывает семь высотных зданий, где проживает около 10 тысяч человек.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в открытии двора, а также массовой акции по посадке деревьев, проходившей в ходе мероприятия.

Основная цель проекта «Наш двор» - моделирование экологически чистых и благоустроенных дворов, восстановление зеленых насаждений, формирование здорового образа жизни, создание безопасных и комфортных условий для жителей.

Во дворе площадью 6 тысяч квадратных метров, благоустроенном при поддержке Исполнительной власти Низаминского района в рамках проекта «Наш двор», созданы благоприятные условия для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, для развития детей всех возрастных групп установлены развлекательные сооружения, а также создана небольшая площадка со спортивными тренажерами. Основная цель создания подобных площадок - добиться того, чтобы молодежь вела здоровый образа жизни, укрепления здоровья молодежи, эффективной организации досуга, в том числе формирования привычки к систематическим занятиям спортом. Во дворе создана также специальная площадка для выгуливания животных.

С учетом пожеланий и интересов жителей полностью отремонтированы фасады и подъезды многоквартирных зданий. Наряду с восстановлением озеленения, имеющегося на территории двора, дополнительно высажено около 150 деревьев и кустарников, 1500 декоративных цветов.

Отметим, что старт проекту «Наш двор» был дан по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой. Двор, сданный в пользование жителей Низаминского района, является четвертым двором, благоустроенным в рамках проекта.

Реализация проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба представлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах столицы Азербайджана.

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