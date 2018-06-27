Грандиозный военный парад в Баку еще раз продемонстрировал миру мощь азербайджанской армии - Вугар Рагимзаде

БАКУ /Trend/ - Грандиозный военный парад в Баку еще раз продемонстрировал миру мощь азербайджанской армии.

Об этом в среду сказал Trend член политсовета партии «Ени Азербайджан», главный редактор газеты "İki sahil" Вугар Рагимзаде.

По его словам, 2018 год запомнится важными событиями в общественно-политической жизни Азербайджана, и в этом аспекте особо необходимо отметить 100-летний юбилей создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

«В этом году мы также отмечаем 100-летний юбилей создания Вооруженных сил. Азербайджанская армия, 100-летний юбилей которой мы отмечаем, отличается своей мощью, материально-техническим обеспечением, дисциплиной и боеготовностью. В 1993-2003 годах в Азербайджане были проведены важные работы в сфере строительства армии, достигнуты новые успехи. Начиная с 2003 года благодаря целенаправленной деятельности Президента Ильхама Алиева азербайджанская армия вступила в новый период прогресса, армия была оснащена самым современным вооружением, военной техникой. Были увеличены расхода госбюджета на оборону, проведены важные кадровые реформы. С 2003 года по настоящее время оборонные расходы были увеличены в 15 раз. В последние годы построено более 20 военных заводов, производится продукция военного назначения 1200 наименований. Благодаря всем этим мерам азербайджанская армия входит в число самых сильных армий в мировом масштабе», - сказал Рагимзаде.

Как сказал главный редактор, грандиозный военный парад, состоявшийся 26 июня в связи со 100-летним юбилеем Вооруженных сил Азербайджана, еще раз продемонстрировал силу национальной армии.

«На параде было продемонстрировано более 240 единиц военной техники, более 70-ти летательных аппаратов, в том числе принятые недавно на вооружение самые новые и современные виды вооружения и техники – бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, а также военные корабли и катера. Выступая на торжественном военном параде, Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев заявил, что, начиная с 2003 года ускоренными темпами идут работы по всем направлениям, в том числе в сфере строительства армии: «Строительство армии самый главный, приоритетный вопрос для нас, потому что мы живем в условиях войны. Она еще не закончилась, завершился первый ее этап. Наша главная задача - восстановить территориальную целостность страны". Это заявление Верховного главнокомандующего повышает дух нашей армии, является стимулом для дальнейших побед», - сказал Рагимзаде.

По его словам, сегодня азербайджанская армия полностью готова к освобождению оккупированных земель.

«Это доказывают апрельские бои 2016 года, а также освобождение в результате успешной операции, проведенной Отдельной Общевойсковой армией в прошлом месяце, 11 тысяч гектаров земли в Нахчыване, которые были оккупированы армянами в начале 1990-х годов. Победа на Лялятепе, в Гюннуте – это показатель силы и мощи азербайджанской армии. Настанет день, когда азербайджанский флаг будет поднят на освобожденных от вражеской оккупации землях и будет развеваться в Шуше, Ханкенди, Лачине. Этот день близок», - сказал Рагимзаде.

Отметим, что 26 июня в Баку на площади Азадлыг прошел военный парад, посвященный 100-летию создания ВС Азербайджана.

(Текст: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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