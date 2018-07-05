Президент Ильхам Алиев выразил благодарность гражданам Азербайджана за проявленную поддержку, понимание и гражданскую солидарность

5 июля 2018 00:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пользуясь случаем, хочу выразить всем гражданам Азербайджана признательность за проявленную поддержку, понимание и гражданскую солидарность.

Об этом, в частности, сказал в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совещания в связи с ситуацией в энергетической системе страны.

Президент Азербайджана отметил, что граждане Азербайджана проявили в связи с этим вопросом высокую ответственность, большую гражданскую солидарность.

«В целом, азербайджанское общество смогло с честью выйти из этого трудного испытания. Пользуясь случаем, хочу выразить всем гражданам Азербайджана признательность за проявленную поддержку, понимание и гражданскую солидарность. Мне известно, что граждане помогали друг другу. Это еще раз показывает, что азербайджанское общество очень зрелое, и в Азербайджане, в подлинном смысле слова, существует гражданское согласие.

Были отрегулированы транспортные вопросы. Бакинское транспортное агентство немедленно приняло оперативные меры, на линии были выведены новые автобусы, пассажирам были оказаны большое внимание и забота. Словом, считаю, что все государственные структуры проявили в этой тяжелой ситуации очень оперативную деятельность, высокий профессионализм, и нам удалось выйти из нее с малыми потерями», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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