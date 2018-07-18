Президент Таджикистана посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Азербайджан в августе текущего года.

Об этом сообщает в среду Asia-Plus со ссылкой на источник в правительстве Таджикистана.

«На август текущего года запланированы поездки президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан», - сообщил источник.

Как сообщается, по итогам визита в Азербайджан планируется подписание нового пакета соглашений и договоров между двумя государствами.

По итогам госвизита в Ташкент также ожидается подписание солидного пакета соглашений и договоров, в том числе договора о стратегическом партнерстве, сообщил источник.

«В Туркменистане Эмомали Рахмон примет участие в очередном саммите лидеров стран Центральной Азии - глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, который посвящен 25-летию фонда.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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