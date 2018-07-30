Депутат назвал абсурдной информацию о якобы притеснении верующих в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Информация, которую группа лиц распространяет в соцсетях о том, что якобы в Азербайджане притесняют верующих, абсурдна.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Мамедов.

По его словам, эту информацию распространяют радикалы, которые не имеют представления о религиозной обстановке и условиях, созданных для верующих в Азербайджане.

«После возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева в 1993 году в Азербайджане были построены сотни мечетей, созданы условия для представителей других религий, построены церкви для христиан, проживающих в Азербайджане, и синагоги для евреев. Кроме того, были созданы все условия для развития религиозного образования в Азербайджане. Государство уделяет большое внимание религиозным деятелям. В Азербайджане не притесняют верующих и религиозных деятелей, не преследуют граждан за веру и религию», - сказал Мамедов.

Лица, совершающие преступления, прикрываясь религией, как и все, отвечают перед законом, сказал депутат.

«Прикрываясь религией, они выступают против государства и законов. Естественно, им объясняют, что, прикрываясь религией, нельзя совершать другие противоправные действия, и их наказывают исключительно за нарушение закона», - сказал Мамедов.

Депутат также добавил, что некоторые силы расценивают задержание лиц, участвовавших в событиях в Гяндже, как преследование верующих.

«Хотя все видели, что произошло в Гяндже. Было организовано покушение на государственного чиновника, убиты стражи порядка. Это конкретное преступление. Государство оценивает его в соответствии с законом и предприняло законные меры в отношении виновных», - сказал Мамедов.

Напомним, что третьего июля было совершено вооруженное нападение на главу исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева, а 10 июля приблизительно в восемь часов вечера группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попыталась нарушить порядок, собравшись на площади перед зданием исполнительной власти города Гянджа. Нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов. В результате ударов, которые нанесли радикалы острыми предметами, при исполнении обязанностей скончались два офицера полиции – заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

Всего за совершенные преступления во время событий 10 июля были арестованы 22 человека.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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