Посол Малайзии завершил дипмиссию в Азербайджане (ФОТО)

17 августа 2018 15:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Малайзии в Азербайджана Дато Рослан Тан Сри Абдул Рахмана в связи с завершением его дипломатической миссии, говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства, распространенном в пятницу.

В ходе встречи была выражена удовлетворенность политическим диалогом и сотрудничеством между двумя странами, особо отмечены продвижения в развитии связей в энергетической и экономической сфере.

Министр высоко оценил вклад посла в развитие традиционно дружественных связей между двумя странами.

Посол выразил благодарность за оказанную ему поддержку в период его деятельности и отметил, что приложил максимум усилий для развития дружественных связей между двумя странами.

Мамедъяров пожелал успехов Тан Сри Абдул Рахману в дальнейшей деятельности.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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