Президент Ильхам Алиев утвердил "Порядок подготовки рамок среднесрочных расходов"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об утверждении "Порядка подготовки рамок среднесрочных расходов".

Согласно указу, Кабинету министров поручено в течение двух месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом и представить главе государства; в течение двух месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение в соответствие с этим указом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и проинформировать Президента Азербайджана; в течение трех месяцев определить при согласовании с министерством экономики и министерством финансов порядок подготовки секторальных стратегических планов бюджетных организаций, отмеченных в пункте 4.7 "Порядка подготовки рамок среднесрочных расходов", и проинформировать Президента Азербайджана; обеспечить применение "Порядка подготовки рамок среднесрочных расходов" параллельно с процессом составления проекта государственного бюджета на 2020 и 2021 годы и бюджетным календарем; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с указом и проинформировать Кабинет министров.

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