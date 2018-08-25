Ангела Меркель: Азербайджан – самый крупный торговый партнер Германии в этом регионе (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан – самый крупный торговый партнер Германии в этом регионе.

Об этом, в частности, сказала Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в субботу на встрече в Баку в расширенном составе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Уважаемый господин Президент. Уважаемые представители азербайджанской стороны. Я очень рада, что нахожусь в Азербайджане. Мы уже встречались несколько раз. Но я впервые совершаю визит в эту страну. У нас многосторонние отношения. Мы уже неоднократно встречались в рамках международных организаций, в рамках международных встреч, и я считаю, что этот визит придаст новый импульс нашим отношениям.

Мы также можем расширить наши связи и в области культуры. Проходит 200 лет со дня создания первой немецкой колонии в Азербайджане. Некоторые люди даже не информированы об этом.

Мы можем расширить наши экономические связи. Азербайджан – самый крупный торговый партнер Германии в этом регионе. Мы, возможно, коснемся и некоторых критических моментов. Это – права человека и гуманитарная ситуация. Мы также поговорим о вопросе, который очень мешает этому региону. Это – нагорно-карабахский конфликт, и мы с германской стороны хотели бы оказать поддержку его урегулированию", - сказала Меркель.

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