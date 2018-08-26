Президент Ильхам Алиев: Строительство Транскаспийского трубопровода должно больше интересовать владельца газа, а транзитные страны не должны проявлять здесь инициативу

БАКУ /Trend/ - Строительство Транскаспийского трубопровода должно больше интересовать владельца газа, а транзитные страны не должны проявлять здесь инициативу. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу на совместной пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Баку.

Глава государства заявил, что в связи с Южным газовым коридором в Азербайджане все работы идут по графику.

«Южный газовый коридор – гигантский международный проект, состоящий из четырех проектов – разработка газоконденсатного месторождения «Шахдениз-2», Южно-Кавказский трубопровод, транспортирующий азербайджанский газ через Грузию, ТАНАП, транспортирующий азербайджанский газ в Турцию, и последняя, четвертая часть ТАП – Трансадриатический трубопровод. Три из четырех частей уже реализованы, и открытие ТАНАП состоялось в июне этого года. Идет процесс строительства оставшейся части. Надеюсь, что и здесь никаких проблем не будет и азербайджанский газ вовремя – то есть в 2020 году будет выведен на европейский рынок по 3500-километровому трубопроводу. Таким образом, будет внесен очень ценный вклад в энергетическую карту Евразии. Тем самым Азербайджан решит все стоящие перед ним вопросы, связанные с энергетической безопасностью. Потому что построенный в предыдущие годы нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан доставляет азербайджанскую нефть до Средиземного моря. Трубопровод Баку-Супса, ведущий к Черному морю, построен по нашей инициативе. Проложен газопровод Баку-Эрзурум, и этим, четвертым проектом мы выполняем все стоящие перед нами задачи. Что касается транзитных возможностей Aзербайджана и нашего отношения, то, конечно, каждая страна хочет, чтобы через ее территорию проходило больше грузов», - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в настоящее время Азербайджан доставляет нефть Туркменистана посредством нефтепровода Баку-Tбилиси-Джейхан на мировые рынки и в то же время вывозит сухие грузы Средней Азии через свою территорию посредством недавно сданной в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

«Однако, конечно же, строительство Транскаспийского трубопровода должно интересовать больше владельца газа, транзитные страны не должны проявлять здесь инициативу. Так же как мы, как владельцы газа, дали старт строительству 3500-километрового трубопровода, выделили большие финансовые средства. Поэтому если в восточной части Каспия будет решение о поставке своего газа на мировой рынок через территорию Азербайджана, то мы, конечно же, можем с большим интересом рассмотреть это и вынести тогда свое решение. Но это решение должно быть не нашим, а противоположной стороны», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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