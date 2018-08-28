По инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой Баку вернули архитектурный символ 60-х годов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, на территории Бакинского приморского бульвара на основе первоначального архитектурного облика был восстановлен и сдан в эксплуатацию фонтан с лебедями, являющийся легендарной достопримечательностью города Баку.

Согласно поручению Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, в течение короткого времени был реализован проект, опирающийся на идеи сохранения исторических традиций.

Отметим, что в Азербайджане уделяется большое внимание и осуществляется соответствующая и эффективная работа по созданию всех необходимых условий для полноценного отдыха и проведения досуга населения. С каждым годом в столице и регионах республики становится все больше уголков отдыха – строятся новые, капитально ремонтируются и реконструируются парки отдыха, аллеи, скверы, сады, детские площадки. В общественных местах закладываются новые озеленительные полосы, проводятся отделочные работы, благоустраивается территория.

Если говорить о Баку, то одним из самых излюбленных мест отдыха многих поколений жителей города и многочисленных гостей столицы, конечно, является Бакинский приморский бульвар. Бакинский приморский бульвар – масштабная зона отдыха, вызывающая восхищение как местных жителей, так и многочисленных туристов из разных уголков мира. И несмотря на то, что инфраструктура Бакинского приморского бульвара отвечает самым высоким требованиям, здесь не останавливается работа по созиданию и благоустройству.

У Бакинского бульвара, которому ни много, ни мало больше 100 лет, есть свои знаковые места, как, например, кафе "Жемчужина", Малая Венеция... А когда-то на бульваре была еще одна легендарная достопримечательность - фонтан с лебедями.

Фонтан, созданный под вдохновением от поэмы «Семь красавиц» великого поэта Низами Гянджеви и одноименного балета видного композитора Гара Гараева, и состоящий из семи скульптур лебедей, сразу же пришелся по душе жителям и превратился, как говорится, в «легендарное» место столицы. Именно на фоне фонтана с лебедями жители столицы делали многочисленные фотографии, около него назначали свидания, любовались скульптурами изящных птиц – лебедей, плавающих в бассейне, а гости города бросали монетки, чтобы еще раз вернуться в прекрасный Баку.

Стоит отметить, что в 1960-1980 годах по инициативе и под руководством общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в самых видных местах в Баку были созданы прекрасные архитектурные ансамбли, а новые красивые современные здания определили облик столицы.

Тогда, в 60-80-х годах прошлого века, в Баку были построены прекрасные архитектурные ансамбли, установлены изысканные скульптурные композиции. Были реконструированы старые и оборудованы новые фонтаны - среди них и фонтан с плавающими лебедями.

Добавим, что сформировавшаяся из наброска на бумаге и творческой беседы знаменитых архитекторов Вадима Шульгина и Гасанаги Меджидова в 60-х годах прошлого века композиция бассейна с лебедями постоянно дорабатывалась. Так, в 80-х годах тот же архитектурный ансамбль с лебедями дополнился новым гидротехническим инженерным решением (фонтаном), получив также и новое световое оформление.

В начале 90-х годов фонтан подвергся изменениям, уменьшилось число лебедей и сократилась площадь территории. После реконструкции Бакинского приморского бульвара в 2007 году на месте фонтана с лебедями был возведен мраморный фонтанный комплекс.

В первом варианте фонтана все скульптуры лебедей были индивидуальными, во втором, в 90-х годах, количество скульптур было уменьшено, среди них были как повторяющиеся, так и одна индивидуальная скульптура.

Однако у жителей Баку всегда была ностальгия по историческому фонтану с лебедями. Поэтому, с данной точки зрения, имеет большое значение передача в распоряжение жителей одного из исторических символов Баку в его прежнем виде, придание облику города еще большей красоты, увековечивание традиций и сохранение исторических следов в современной архитектуре.

Любимое место жителей и гостей нашего города на территории площади Азнефть Бакинского бульвара - фонтан был восстановлен на основе оригинального прототипа архитектуры и введен в эксплуатацию.

В рамках проекта, реализуемого при поддержке Фонда Гейдара Алиева, на территории был построен бассейн, установлены 16 фонтанных опор, а на природных камнях скульптором Мардом Суджеддиновым были высечены семь лебедей.

Главной задачей в работе над проектом было восстановить легендарную достопримечательность города Баку, воспоминания о которой остались в памяти старшего поколения и на многочисленных фотоснимках.

Поэтому команда, которая трудилась над восстановлением исторического фонтана, работала над проектом с огромным удовольствием, в то же время осознавая всю серьезность и значимость поставленной задачи.

В проекте нового фонтана скульптуры лебедей максимально приближены к варианту 60-годов. У фонтана также установлена специальная подсветка, чтобы в вечернее время суток он смотрелся так же красиво, как и днем.

После восстановления фонтана с лебедями Бакинский приморский бульвар и столица Азербайджана в целом обретут еще одну визитную карточку, символ с историческим прошлым и прекрасным будущим. Фонтан, который поражает своим изяществом, без сомнения станет предметом гордости бакинцев, и будет пленить своей красотой многочисленных гостей города.

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