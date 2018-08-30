Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, и это очень большое достижение - Мамука Бахтадзе (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, и это очень большое достижение.

Об этом в четверг, в частности, сказал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе во время встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Выразив удовлетворение визитом в Aзербайджан, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе напомнил о том, что неоднократно бывал в Баку как председатель Акционерного общества «Грузинские железные дороги», сказал, что стремительные процессы развития, происходящие в Баку, произвели на него глубокое впечатление, расценил это как показатель большого экономического прогресса в Азербайджане.

Maмука Бахтадзе отметил, что отношения между двумя странами стремительно развиваются.

"Грузия и Азербайджан – стратегические партнеры, и это очень большое достижение. Для нас очень важны отношения между народами. Для нас также важны добрососедские, дружественные и братские связи. Наши предки заложили прекрасную основу наших связей, и эти связи уже стремительно развиваются на этой основе. Региональные проекты, которые мы осуществили вместе, действительно очень выгодны для международного сотрудничества и региона. Мы многого достигли в рамках регионального сотрудничества в транспортной, энергетической и других сферах. Конечно, наш потенциал велик, и я надеюсь, что в результате двусторонних связей и реализации двусторонних проектов мы сможем еще лучше развить этот потенциал", - сказал грузинский премьер.

Бахтадзе добавил, что торговый оборот между странами растет: "B этом году он может достичь миллиарда долларов, однако это не означает полного использования нашего потенциала, у нас есть еще больший потенциал. Я уверен, что в результате двустороннего сотрудничества в последующие два года мы сможем увеличить этот оборот на 50-60 процентов. Отрадно, что у нас эффективное сотрудничество и в других сферах, в том числе в области культуры, искусства, спорта. Радует, что азербайджанские туристы и инвесторы очень комфортно чувствуют себя в Грузии. Уверен, что совместными усилиями мы сможем достичь еще больших целей. Благодарю Вас за теплый прием".

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