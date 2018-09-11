Пашинян после безуспешной встречи с Путиным увеличит число попыток шантажа России - эксперт

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян после безуспешной встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным увеличит число попыток шантажа России.

Об этом во вторник сказал Trend главный редактор газеты Bakı xəbər, эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, после прихода к власти Пашинян поставил условие, что созданный на оккупированных территориях Азербайджана сепаратистский режим будет участвовать в переговорах.

"После того, как они увидел решительную реакцию Азербайджана, Пашинян выразил готовность к переговорам с Президентом Ильхамом Алиевым. Сказав в ходе интервью в Москве, что у него нет полномочий говорить от имени сепаратистского режима, он вновь вернулся к прежней позиции. Не поддается логике заявление лица, не имеющего полномочия говорить от имени сепаратистского режима, о готовности вести переговоры с Президентом Азербайджана", - добавил Гулиев.

По словам эксперта, Пашинян, с одной стороны, хочет признания созданного на оккупированных территориях Азербайджана сепаратистского режима, с другой стороны, употребляет в Москве такую фразу, как "я представляю Карабах в составе Армении".

"Во время своего первого визита в Москву он говорил, что Карабах якобы исторически никогда не был в составе Азербайджана. А в ходе нынешнего визита на вопрос о судьбе семи прилегающих к Карабаху районов вновь дал абсурдный ответ, что "они вошли в состав сепаратистского режима". Все это не случайно", - отметил эксперт.

"После безуспешной встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным Пашинян увеличит число попыток шантажа России. Известно, что Россия является одной из стран нашего региона, наименее заинтересованной в войне", - сказал Гулиев.

Главный редактор газеты сказал, что Пашинян, шантажируя Россию, желает нейтрализовать самое большое препятствие на пути к прозападной политике.

Гусейнов добавил, что Пашинян должен обращать внимание на то, что противники войны - это довольно сильные страны.

"Это, как минимум, Россия, Иран, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан и Грузия. Эти факторы демонстрируют, что прозападный политический курс Пашиняна и построенная на ней авантюра заранее обречены на неудачу", - добавил эксперт.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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