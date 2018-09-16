Непоколебимое единство двух братских народов и азербайджано-турецкие отношения сегодня на высшем уровне - депутат

БАКУ /Trend/ - Непоколебимое единство двух братских народов и азербайджано-турецкие отношения сегодня находятся на высшем уровне. Прошедший накануне на площади Азадлыг парад еще раз это доказал. Об этом сказал Trend депутат Таир Керимли.

Керимли отметил, что освобождение Баку Кавказской исламской армией показывает, что Турция и Азербайджан исторически являются братскими странами.

«15 сентября очень важная для истории Азербайджана дата. В то время Кавказская исламская армия и азербайджанская армия объединились. Дашнаки захватили Баку и, несмотря на атаки с различных направлений, не хотели покидать город. У царской России был план отделения Баку от Азербайджана, потому что Баку был портом Каспия, и его контроль позволил бы контролировать Кавказ, а также доступ в Центральную Азию и Иран. Поэтому Россия не хотела отпускать Баку, и предпринимались шаги для того, чтобы армяне осели на Кавказе. Освобождение Баку имело чрезвычайную важность. Баку был освобожден при помощи Кавказской исламской армии. После этого целостность Азербайджана была обеспечена», - сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что освобождение Баку – большой исторический праздник. Это одно из самых больших событий в истории Азербайджана, добавил он.

Отметим, что 15 сентября исполнилось 100 лет со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации, и сегодня на площади Азадлыг прошел парад, посвященный этой дате.

Именно в этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в составе которой был Азербайджанский корпус, вошла в Баку, освободив город от большевистско-дашнакской оккупации.

Освобождение Баку – событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.

Несмотря на то, что на протяжении 70 лет советской власти это событие целенаправленно излагалось в ошибочном контексте, азербайджанский народ никогда не забывал героизма турецких солдат.

Освобождение Баку от большевистско-дашнакской оккупации - одна из самых славных страниц в истории Азербайджана XX века. Несмотря на то, что прошло много лет, братская помощь со стороны тюрок никогда не забывается, всегда вспоминается и будет вспоминаться азербайджанским народом с чувством большой благодарности.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Туран)

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