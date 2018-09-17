Торжественный военный парад в Баку - это и послание тем, кто продолжает захватническую политику - эксперт

БАКУ /Trend/ - Проведение военного парада в связи со 100-летием освобождения Баку – это такое же важное событие в истории азербайджано-турецкого братства, как и само освобождение столицы от большевистско-дашнакской оккупации Кавказской исламской армией 15 сентября 1918 года.

Об этом в понедельник сказал Trend главный редактор газеты "Bakı Xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев.

Гулиев отметил, что насколько важными были результаты события столетней давности в дальнейшей судьбе Азербайджана, настолько торжественные мероприятия, приуроченные к 100-летию освобождения Баку, имеют последствия, играющие действенную роль в общетюркской интеграции.

«Совместный парад с участием турецких и азербайджанских военнослужащих в Баку - событие, которое дает основание сделать самые разные выводы. Во-первых, это событие показало, что если политико-экономическое сотрудничество Азербайджана и Турции является решающим гарантом общего развития и процветания в регионе, то военное сотрудничество двух стран играет роль незаменимого тандема для регионального мира и безопасности. Во-вторых, одно из самых главных посланий этого события то, что строительство армий двух стран переживает период возрождения. В-третьих, весь мир увидел, что азербайджанская и турецкая армии обладают гибкой структурой, позволяющей в любой, даже военной обстановке, легко объединить свои возможности. В-четвертых, проведение торжественного военного парада одновременно с новыми военными авантюристскими играми Армении, продолжающей захватническую политику против Азербайджана, ценно как ответное послание для здравомыслящих людей. В-пятых, был продемонстрирован потенциал личных отношений Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, способных внести изменения во все сферы, в том числе в военную. И, наконец, некоторые известные силы, надеющиеся, что смогут нейтрализовать Турцию, столкнулись с фактом того, что ошибаются в случае начала самого драматического сценария в Карабахе», - сказал Гулиев.

Эксперт подчеркнул, что президенты Азербайджана и Турции вписали в историю страницу, являющуюся источником гордости и дающую основание для глубокого анализа.

«Лидеры обновили в памяти совместную успешную, если сказать сегодняшним языком, антитеррористическую операцию, проведенную азербайджанской и тюркской армиями 100 лет назад. Время изменилось, но источники угрозы те же. Думаю, грандиозным парадом президентам Ильхаму Алиеву и Реджепу Тайипу Эрдогану удалось заметно сократить пути, ведущие к совместным антитеррористическим операциям двух братских стран», - сказал эксперт.

Отметим, что 15 сентября исполнилось 100 лет со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации, и на площади Азадлыг прошел парад, посвященный этой дате.

Именно в этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в составе которой был Азербайджанский корпус, вошла в Баку, освободив город от большевистско-дашнакской оккупации.

Освобождение Баку – событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.

Несмотря на то, что на протяжении 70 лет советской власти это событие целенаправленно излагалось в ошибочном контексте, азербайджанский народ никогда не забывал героизма турецких солдат.

Освобождение Баку от большевистско-дашнакской оккупации - одна из самых славных страниц в истории Азербайджана XX века. Несмотря на то, что прошло много лет, братская помощь со стороны тюрок никогда не забывается, всегда вспоминается, и будет вспоминаться азербайджанским народом с чувством большой благодарности.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.