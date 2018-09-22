Президент Ильхам Алиев поздравил короля и наследного принца Саудовской Аравии

22 сентября 2018 18:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил служителя двух благородных святынь, короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Саудовской Аравии – Дня провозглашения Королевства. В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Саудовской Аравии – постоянного мира и благосостояния", - говорится в поздравлении главы государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также поздравил наследного принца королевства Саудовская Аравия, заместителя премьер-министра, министра обороны Mухаммеда бин Салмана бин Абдул-Азиза Аль Сауда.

"Сердечно поздравляю Вас по случаю национального праздника Вашей страны – Дня провозглашения Королевства, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Вашему братскому народу – постоянного мира и благосостояния, - говорится в поздравлении Президента Азербайджана.

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