Церетели приветствует активную роль парламентариев Азербайджана в ПА ОБСЕ

25 сентября 2018 11:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе визита в Баку 20 сентября президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Георгий Церетели еще раз подтвердил приверженность ПА сотрудничеству с Южным Кавказом и призвал парламентариев Азербайджана к еще более активной роли в поддержке экономического сотрудничества и безопасности в регионе, говорится во вторник в сообщении организации.

Церетели высоко оценил превращение Азербайджана в ключевого международного торгового партнера. Он также отметил большую роль парламентской дипломатии в решении региональных конфликтов.

«Нам сегодня рассказали о значительных экономических достижениях Азербайджана после восстановления независимости. Тем не менее для модернизации требуется не только экономический прогресс. ПА ОБСЕ готова поддержать Азербайджан и все наши страны-члены в выполнении их обязательств по созданию условий для мирного и процветающего будущего», - сказал в ходе визита президент ПА ОБСЕ.

Как отмечается в сообщении, для внесения вклада в деятельность Ассамблеи в регионе ожидается назначение нового специального представителя ПА ОБСЕ по Южнокавказскому региону.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Нагорно-карабахский конфликт представляет угрозу для региональной безопасности - глава МИД Пакистана
Нагорно-карабахский конфликт 10:08
ВС Армении нарушили режим прекращения огня свыше 80 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 10:03
Главный исполнительный директор Bakcell о стартапах и внедрении цифровых технологий в секторе телекоммуникаций (ФОТО)
ИКТ 09:53
При Агентстве по развитию МСБ Азербайджана появилась постоянная Координационная группа
Бизнес 09:18
Хорватия огласила ожидаемые объёмы поступления азербайджанского газа через IAP (Эксклюзив)
Энергетика 08:02
Азербайджан избран членом Совета управляющих МАГАТЭ
Политика 01:43
Лента новостей
В Бакинском Экспоцентре открылась Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX-2 (ФОТО)
Политика 11:59
Официальный Баку призвал страны ОЭС пресекать попытки привлечения к экономической деятельности на оккупированных землях
Политика 11:48
Латвийская компания открыла в Ташкенте первую в регионе инновационную клинику
Бизнес 11:40
Патрушев посетит Иран и обсудит ситуацию в Афганистане
Россия 11:34
В Туркменистане ко Дню Независимости приурочили акцию помилования
Туркменистан 11:28
Туркменистан обнародовал объем инвестиций в экономику страны за годы независимости
Бизнес 11:22
Премьер Афганистана и генсек ООН обсудили выборы и мирный процесс
Другие страны 11:22
Туркменистан направил значительные инвестиции в освоение газового месторождения "Галкыныш"
Энергетика 11:19
Здравствуй, Россия! – впечатления юных азербайджанцев (ФОТО)
Социум 11:16