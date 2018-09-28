Михаил Забелин: В Азербайджане уделяется больше внимания русскому языку и культуре, чем в соседних странах

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана в пятницу прошла встреча с представителями всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России», являющейся молодежной организацией правящей партии РФ.

Во встрече приняли участие глава межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Россия Али Гусейнли, руководитель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин, депутаты Айдын Мирзазаде, Севиндж Гусейнова и др.

Открывая встречу вступительным словом, Гусейнли рассказал о связях, существующих между Азербайджаном и Россией, отметил высокий уровень сотрудничества, подчеркнул, что тесные связи существуют также и между парламентами двух стран и проводится плодотворный обмен в сфере законодательства.

По его словам, в парламентах обеих стран представлена молодежь, и развитие сотрудничества между азербайджанской и российской молодежью и организация таких визитов положительное явление.

В последнее время отношения между Россией и Азербайджаном развиваются очень успешно, в то же время наблюдается положительная динамика в связях между молодежными организациями Азербайджана и России, сказал Михаил Забелин, отметив проведение Азербайджано-российского межрегионального форума и визит президента России Владимира Путина в Азербайджан.

Глава Русской общины сказал, что Азербайджан - мультикультуральная, толерантная страна, что в Азербайджане проживает большая русская община и в стране и сегодня сохраняются русский язык и культура.

«В сравнении с соседними странами в Азербайджане уделяется больше внимания русскому языку и культуре. Великий лидер Гейдар Алиев говорил, что чем больше языков знает азербайджанская молодежь, тем лучше. Русскоязычные школы, существующие в советское время, функционируют и сегодня, и каждый может обучаться на русском языке», - сказал Забелин.

Айдын Мирзазаде сказал, что между Азербайджаном и Россией существуют добрососедские отношения. Другие депутаты также отметили наличие высокого уровня сотрудничества между двумя странами и что подобные визиты вносят важный вклад в развитие связей.

Выразив признательность за прием, член делегации Динар Барыев отметил, что дружественные отношения между азербайджанской и российской молодежью постоянно развиваются.

«В будущем мы намерены пригласить азербайджанскую молодежь в Россию», - сказал Барыев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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