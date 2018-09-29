Неурегулированные конфликты угрожают повестке ООН по устойчивому развитию - министр (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Продолжающаяся вооруженная агрессия Армении против Азербайджана представляет наибольшую угрозу перспективам развития региона, сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на ежегодном Координационном совещании министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Глава МИД Азербайджана поблагодарил председателя и генерального секретаря ОИС за организацию этого совещания. Также он выразил благодарность Народной Республике Бангладеш за успешное проведение 45-й сессии Совета министров иностранных дел и отличное руководство Группой ОИС в Нью-Йорке.

"Мы выражаем наше глубокое удовлетворение тем, что после более чем четырех десятилетий своего создания ОИС в качестве всеобъемлющей многосторонней организации мусульманского мира продолжает повышать свой авторитет на международном уровне и стала партнером по стратегическому диалогу в деле поддержания международного мира и безопасности, а также в борьбе с возникающими проблемами и угрозами", - сказал министр.

Он добавил, что ОИС является важным партнером ООН в деле содействия глобальному миру и безопасности, расширению сотрудничества в гуманитарной, социальной, экономической и культурной областях, а также в области прав человека.

"Азербайджан полностью поддерживает предложение о повышении статуса наблюдателя ОИС в Генеральной Ассамблее ООН в соответствии с Дакской декларацией Совета министров иностранных дел ОИС, одобренной в начале этого года. В связи с этим мы с нетерпением ожидаем скорейшего завершения обсуждения этого вопроса с последующим принятием Генеральной Ассамблеей соответствующей резолюции", - добавил глава МИД.

Он отметил, что Азербайджан серьезно обеспокоен тем, что в последние годы в мире произошло множество принудительных переселений, которые достигли рекордного уровня в результате конфликтов и насилия. Международное сообщество должно уделять должное и всестороннее внимание глобальному переселению людей во всем мире как для восстановления прав тех миллионов людей, которые бежали от насилия, так и для предотвращения дальнейшего роста числа переселенных лиц.

Глава МИД подчеркнул, что Азербайджан всегда старался внести свой вклад в развитие и развитие межкультурного и межконфессионального диалога. "Мы провели многочисленные мероприятия, направленные на улучшение понимания среди представителей различных религий, национальностей и цивилизаций. Создание общества без какой-либо дискриминации, на основе культурных и религиозных различий возможно, и Азербайджан является ярким примером этого. Бакинский процесс, инициированный Азербайджаном в 2008 году и осуществляемый под патронатом его руководства, в значительной степени способствовал укреплению диалога, партнерства и сотрудничества между мусульманским миром и Европой. В этом году отмечается 10-летие данной инициативы, и по этому поводу будет организована серия мероприятий, в том числе 6-й Гуманитарный форум высокого уровня, который пройдет 25-26 октября 2018 года в Баку", - сказал Мамедъяров.

Глава МИД подчеркнул, что неурегулированные вооруженные конфликты, существующие и возникающие проблемы безопасности и связанный с ними гуманитарный кризис угрожают обратить вспять прогресс в области развития, достигнутый при осуществлении повестки дня ООН по устойчивому развитию.

"Продолжающаяся вооруженная агрессия Армении против Азербайджана по-прежнему представляет собой серьезную угрозу международному и региональному миру и безопасности и перспективам развития нашего региона", - сказал он.

Также глава МИД выразил от имени азербайджанского правительства и народа глубокую признательность ОИС и ее государствам-членам за полную поддержку справедливой позиции Азербайджана в вопросе армянской агрессии.

"Мы приветствуем доклад встречи Контактной группы ОИС об агрессии Армении против Азербайджана, которая состоялась здесь, в штаб-квартире ООН 24 сентября 2018 года", - сказал Мамедъяров.

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