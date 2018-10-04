Президент Ильхам Алиев утвердил новый устав Палаты надзора над финансовыми рынками

4 октября 2018 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Палаты надзора над финансовыми рынками.

Согласно указу, утверждается «Устав Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана».

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом и представить главе государства; в течение трех месяцев привести нормативно-правовые акты Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение пяти месяцев проинформировать главу государства об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Указом устанавливается, что до назначения членов правления Палаты надзора над финансовыми рынками обязанности правления будет осуществлять сформированное до вступления в силу этого указа правление.

Министерству по налогам и Палате надзора над финансовыми рынками поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с указом и проинформировать Кабинет министров.

Согласно указу, ликвидируется указ Президента Азербайджана от 10 марта 2016 года «Об утверждении Устава Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджанской Республики».

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