Азербайджан не может принять слова Затулина как позицию России - депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджан не может воспринимать слова зампредседателя комитета Государственной думы России по делам СНГ и связям с соотечественниками Константина Затулина как позицию России.

Об этом в пятницу на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал депутат Чингиз Ганизаде, комментируя очередные агрессивные заявления Затулина в отношении Азербайджана.

Ганизаде отметил, что недопустима демонстрация такой позиции руководителем комитета российской Госдумы.

«Естественно, мы не можем принять его слова в качестве позиции России. Затулин утверждает, что если в Нагорном Карабахе начнется война, это может привести к краху Азербайджана. Потом он утверждает, что политика Азербайджана не соответствует тому, что отражено в документах», - сказал депутат.

По его словам, Затулин, основываясь на чьем-то личном мнении, стремится представить его как политику Азербайджана.

«Естественно, мы решительно это осуждаем», - отметил Ганизаде.

Депутат также рассказал о связи Затулина с армянами.

«Затулин принимал участие в «парламентских выборах» сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, и этот человек был внесен в список нежелательных лиц министерства иностранных дел Азербайджана», - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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