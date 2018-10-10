Спикер парламента Азербайджана дал весомый ответ на ложь официального представителя Армении

БАКУ /Trend/ - Выступивший на пленарном заседании в рамках третьей встречи председателей парламентов стран Евразии в Анталье заместитель председателя парламента Армении Эдуард Шармазанов в соответствии с традициями государства-агрессора озвучил алогичные, лживые мысли клеветнического характера о надуманном «геноциде армян» и нагорно-карабахской проблеме.

Как говорится в среду в сообщении Аппарата парламента Азербайджана, председатель Милли Меджлиса (парламента) Огтай Асадов дал весомый ответ представителю государства-агрессора.

«Мысли, высказанные представителем Армении для того, чтобы ввести в заблуждение это авторитетное мероприятие, вынудили меня вновь выступить. По сути наше сегодняшнее собрание проводится с целью пропаганды мира, диалога и развития в регионе. Как известно, народа Нагорного Карабаха не существует. В Нагорном Карабахе проживали азербайджанская и армянская общины. Как известно, в результате этнической чистки азербайджанское население Нагорного Карабаха было изгнано с родных земель. Мысль представителя Армении о предоставлении права на самоопределение армянам, в настоящее время проживающим в Карабахе, - полностью ошибочное и противоречит закону. Тут возникает такая интересная мысль: получается, что если армяне проживают где-то компактно, то им должно быть предоставлено право на самоопределение? То, что представитель Армении не упомянул о Турции, где проводится встреча, свидетельствует об уровне его культуры. Армения, постоянно обвиняющая Турцию в совершении надуманного «геноцида армян», в конце ХХ века сама учинила геноцид в азербайджанском городе Ходжалы. Многие страны, в том числе 18 штатов США, приняли резолюции в связи с Ходжалинским геноцидом. В частности, хочу отметить, что международные организации, ООН, Европейский союз, Европейский парламент признают Армению в качестве государства-агрессора. Кроме Армении, все государства мира признают территориальную целостность Азербайджана с включением сюда и Нагорного Карабаха. А это свидетельствует о том, что сторона конфликта – не Нагорный Карабах, а именно Армения», - сказал Асадов.

Председатель Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырым также выразил свое отношение к этому вопросу.

«На этом собрании, пропагандирующем мир и стабильность на планете, невозможно принять мысли, противоречащие истине. Если Армения действительно желает установить связи с Турцией, она должна отказаться от претензий ложного «геноцида армян», оставить расследование исторических событий самим историкам. Председатель парламента Огтай Асадов подробно рассказал об армяно-азербайджанской нагорно-карабахской проблеме. По сути такой позицией Армения сама изолировала себя. Армения должна понять, что связи с соседями необходимо нормализовать и занять путь мира, стабильности и благополучия на Южном Кавказе. Только в этом случае могут быть решены существующие проблемы», - отметил Йылдырым.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.