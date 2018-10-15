Утвержден новый состав коллегии министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана

15 октября 2018 12:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Утвержден новый состав коллегии министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению, новый состав коллегии министерства будет состоять из 15 человек.

Председателем коллегии является министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Члены коллегии:

Первый замминистра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана,

Заместители министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана,

Министр связи и новых технологий нахчыванской Автономной Республики,

Председатель ЗАО «Центр ядерных исследований»

Директор Государственного морского агентства,

Директор агентства государственной гражданской авиации,

Начальник госслужбы автомобильного транспорта,

Начальник госслужбы транспорта нахчыванской АР,

Начальник службы электронной безопасности,

Директор отдела транспортной политики аппарата министерства,

Директор по управлению человеческими ресурсами и государственной службы аппарата министерства,

Генеральный директор ООО Aztelekom,

Директор информационного вычислительного центра министерства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане водители автобусов вправе отказаться перевозить пассажиров
Общество 4 октября 17:15
В Азербайджане будут привлекать к ответственности владельцев автобусов без тахографов
Общество 17 сентября 15:52
Состоялось заседание оргкомитета Бакинского форума по электронной коммерции
Экономика 14 сентября 17:39
В Бакинском международном автовокзале ожидается ряд нововведений
Общество 29 августа 19:58
Азербайджан и Турция втрое увеличат количество пассажирских авиарейсов
Бизнес 25 июля 10:40
Минтранс Азербайджана выделил дополнительные средства на посвященную апрельским боям VR-игру (ФОТО)
ИКТ 24 июля 19:23
Лента новостей
Россия перевела Беларуси $ 263 млн от "перетаможки" нефти
Беларусь 12:55
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение в 3,4 раза
Бизнес 12:49
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Лянкяранского Олимпийского спорткомплекса
Политика 12:48
Кэтрин Эштон: Иран полностью выполняет ядерную сделку
Ядерная программа 12:47
Глава МИД Великобритании считает возможным достичь договоренности по Brexit
Европа 12:44
На Бакинской кольцевой автодороге ведутся работы по ремонту отбойников
Общество 12:43
В Израиле прошел конкурс красоты среди женщин, переживших Холокост
Израиль 12:37
Юбилейный драйв и мощный заряд британского музыканта в Баку (ФОТО)
Культура 12:35
Итальянская компания получила контракт для разработки азербайджанского месторождения
Энергетика 12:35