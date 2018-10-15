БАКУ /Trend/ - Утвержден новый состав коллегии министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению, новый состав коллегии министерства будет состоять из 15 человек.

Председателем коллегии является министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Члены коллегии:

Первый замминистра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана,

Заместители министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана,

Министр связи и новых технологий нахчыванской Автономной Республики,

Председатель ЗАО «Центр ядерных исследований»

Директор Государственного морского агентства,

Директор агентства государственной гражданской авиации,

Начальник госслужбы автомобильного транспорта,

Начальник госслужбы транспорта нахчыванской АР,

Начальник службы электронной безопасности,

Директор отдела транспортной политики аппарата министерства,

Директор по управлению человеческими ресурсами и государственной службы аппарата министерства,

Генеральный директор ООО Aztelekom,

Директор информационного вычислительного центра министерства.

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