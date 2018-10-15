Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Лянкяранского Олимпийского спорткомплекса

15 октября 2018 12:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник состоялось открытие Лянкяранского Олимпийского спортивного комплекса.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.

Глава государства и Первая леди разрезали ленту, символизирующую официальное открытие Лянкяранского Олимпийского спортивного комплекса.

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов проинформировал главу государства и его супругу о созданных в комплексе условиях.

Было отмечено, что строительство комплекса началось в 2013 году. Распоряжениями Президента Ильхама Алиева на продолжение строительства Лянкяранского Олимпийского спортивного комплекса в целом были выделены 15 миллионов манатов. Проведенные с высоким качеством строительные работы завершились в октябре этого года.

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