Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Лянкяранского филиала ОАО «Азерхалча» (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в понедельник приняли участие в открытии Лянкяранского филиала ОАО «Азерхалча».

Глава государства и его супруга разрезали ленту, символизирующую открытие предприятия.

Председатель Правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадов проинформировал Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву о развитии ковроткачества в стране и деятельности этого предприятия.

Проводимая в последние годы работа по развитию ковроткачества, являющегося одним из древних видов народно-прикладного искусства, приносит свои плоды. Благодаря заботе Президента Ильхама Алиева, всегда проявляющего особое внимание развитию этой сферы, во многих регионах открылись ковровые фабрики. Первоначально планировалось строительство ковровых мастерских ОАО «Азерхалча» в городе Горадиз, Агдамском, Агстафинском, Хачмазском, Исмаиллинском, Газахском, Габалинском, Губинском, Шамкирском и Товузском районах. При участии Президента Ильхама Илиева уже введены в действие предприятия в Горадизе, Шамкире, Губе, Хачмазе и Исмаиллы. Для обеспечения этих предприятий сырьем в Сумгайытском химическом промышленном парке продолжается строительство прядильно-красильной фабрики с общим инвестиционным объемом 27 миллионов 420 тысяч манатов, и региональных пунктов заготовки шерсти и красильных растений в городе Нахчыван, Гобустанском, Шабранском, Бардинском и Сабирабадском районах. Согласно соответствующим распоряжениям Президента Ильхама Алиева уже начались работы по строительству и оснащению ковровых мастерских в городе Нахчыван, Гобустанском, Шабранском, Сабунчинском, Лянкяранском, Абшеронском, Кюрдамирском, Билясуварском, Геранбойском и Тертерском районах. Кроме того, в Исмаиллинском районе возводится еще одно предприятие по производству ковров.

Глава государства подписал Распоряжение о выделении из государственного бюджета на 2018 год средств на строительство, оснащение оборудованием и станками, создание инфраструктуры ковровой мастерской в Лянкяране. В 2019 году планируется строительство таких предприятий еще в 10 городах и районах. Лянкяранский филиал ОАО «Азерхалча», полностью готовый к эксплуатации, занимает одно из важных мест в их числе.

Было сообщено, что общая площадь здания Лянкяранского филиала ОАО «Азерхалча» составляет 1300 квадратных метров. Строительство здания, расположенного на 199-м километре автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница с Исламской Республикой Иран, началось в марте этого года. Строительные работы проведены с высоким качеством. Планируется, что здесь будут трудиться 150 ткачих и 13 административно-хозяйственных работников. Здание состоит из ткацкой мастерской, комнаты для художников, склада, столовой, медицинского кабинета, зала для продажи ковров и других подразделений. В мастерской на 43 станках различного размера будут ткаться азербайджанские ковры. В основном будет отдаваться предпочтение оригинальным орнаментам ковров, изготавливаемых в селах Астаринского, Лерикского, Лянкяранского, Масаллинского и Ярдымлинского районов. Эти орнаменты разработаны художниками «Азерхалча» на основе древних и оригинальных ковров, хранящихся в музеях мира, частных коллекциях, а также собранных в различных регионах республики. Мастерская обеспечена необходимым сырьем и принадлежностями – шерстяными нитями разных цветов, такими инструментами как колотушки для уплотнения нитей, ножницы, ножи.

Было отмечено, что ткачихи, работающие на предприятии, являются жительницами города Лянкяран и других населенных пунктов района. В течение нескольких месяцев они прошли учебно-подготовительные курсы, организованные «Азерхалча», совершенствовали свои умения и навыки по ковроткачеству. Учебно-подготовительные курсы будут продолжать работу и после начала функционирования филиала, и выпускницы этих курсов получат учебный сертификат ОАО «Азерхалча». В зале продажи ковров будут демонстрироваться и продаваться ковры и ковровые изделия, созданные в ОАО «Азерхалча».

Затем глава государства и первая леди встретились и побеседовали с коллективом предприятия.

Ковровщицы Севда Джабраилова, Ирада Алиева, Наргиля Ганбарова и другие выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за большое внимание и заботу о древнем искусстве ковроткачества.

В заключение была сделана фотография на память.

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