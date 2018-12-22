Состоялась первая встреча Координационного совета азербайджанцев Швеции

22 декабря 2018 07:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Состоялась первая встреча Координационного совета азербайджанцев Швеции, где приняли участие представители Конгресса азербайджанцев Швеции. Как передаёт Trend с Конгресса, на встрече присутствовали представители разных общественных организаций, входящие в состав Диаспоры азербайджанцев в Швеции.

Присутствующие обсудили вопросы более тесного взаимодействия и сотрудничества между организациями в Швеции и поддержания тесных связей с Комитетом по диаспоре Азербайджана.

(Автор - Турал Туран)

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