Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Бинагадинского районного суда (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В пятницу состоялось открытие нового административного здания Бинагадинского районного суда.

В открытии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Министр юстиции Фикрет Мамедов проинформировал главу государства о современных зданиях и комплексах судов, сданных в эксплуатацию и строящихся в рамках проекта «Прогрессивные услуги юстиции и современная судебная инфраструктура», реализуемого Министерством юстиции и финансируемого совместно Правительством Азербайджана и Всемирным банком.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие здания.

В последние годы в нашей стране построены 16 новых современных зданий судов, строительство пяти - продолжается. До настоящего времени Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии зданий судов Сабунчинского, Ясамальского, Наримановского районов столицы, а также Шекинского, Огузского районных судов, ознакомился с условиями, созданными в Имишлинском районном суде.

Строительство нового здания Бинагадинского районного суда было осуществлено за счет средств государственного бюджета, в соответствии с современными стандартами и с высоким качеством. Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов в здании есть все условия для самостоятельного передвижения инвалидов. Бинагадинский районный суд обслуживает население численностью около 265 тысяч человек. Здесь будут работать более 80 человек, в том числе 19 судей, 60 работников судебного аппарата. В здании в целом действуют 12 залов для судебных заседаний. В рамках исполнения Распоряжения Президента Азербайджана о создании информационной системы «Электронный суд» здесь создана вся необходимая инфраструктура для применения информационных систем «электронный суд» и «электронное исполнение», здание оснащено современным ИКТ-оборудованием. В судебных залах установлены система «Фемида», служащая более точному и быстрому протоколированию процессов, проводящая аудио- и видеозаписи, устройства для проведения видеоконференций, презентаций, системы электронного оборота документов и управления судебной работой. Обвиняемые лица в соответствии с международными стандартами содержатся в специально выделенной застекленной комнате. Здесь есть соответствующие устройства для их прямой связи с адвокатом.

Бинагадинский районный суд разделен на административную и общественную зоны. Вход в обе зоны – раздельный. Административная зона предназначена для судей и судебных работников, а общественная – для граждан. В общественной зоне есть кабинеты для адвокатов, государственных обвинителей, исполнительных чиновников и сотрудников исполнительного отдела Министерства юстиции. В здании ограничены непроцессуальные отношения между судьями и гражданами, они встречаются только в зале суда. А это важный фактор в обеспечении прозрачности. Для упрощения возможностей обращения граждан и обеспечения их информированности в здании установлены информационные пункты, а также современные носители электронной информации, в том числе киоски, табло, что создает возможность гражданам удобно получать информацию, связанную с судебными процессами и датой, временем, залом их проведения, судьями и другими вопросами. Наряду с этим, в здании имеются помещения для архива, хранения вещественных доказательств, приема граждан, встреч обвиняемых лиц с адвокатами, государственных обвинителей, медицинский пункт. В конференц-зале можно проводить мероприятия как международного, так и республиканского уровня. Создана также возможность для прямого подключения судей и работников судов к заседаниям, совещаниям и собраниям Министерства юстиции, а также Пленумам Верховного суда. В зале есть необходимая инфраструктура для проведения учебных курсов. Созданная здесь библиотека богата литературой по судебно-правовой сфере, книгами, отражающими реалии Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с инновациями, применяемыми в сфере юстиции и суда. Он был проинформирован о цифровых технологиях, используемых при оформлении нотариальных действий, в том числе информационной системе «Электронный нотариат», объединяющей в единой сети нотариальные офисы. Было отмечено, что внесенные в Закон «О нотариате» основательные изменения, принятые по законодательной инициативе главы государства и вступившие в силу накануне 100-летнего юбилея азербайджанской юстиции, создали широкие возможности для внедрения более современных технологий и инноваций.

Затем были продемонстрированы выездная нотариальная сумка, электронный киоск юстиции и мобильная нотариальная папка.

Было сообщено, что в связи с увеличением потребности в выездных услугах и для обеспечения удовлетворенности населения изготовлена оснащенная современным оборудованием специальная сумка с прямым выходом в информационную систему «Электронный нотариат». С помощью этих сумок нотариусы без привязанности к какому-либо месту смогут оказывать физическим и юридическим лицам выездные услуги по всем нотариальным действиям. Одновременно на основании нового закона создан электронный киоск юстиции, позволяющий оказывать дистанционные услуги. Так, установленные в местах, где есть потребность в оказании неотложных услуг в сфере юстиции, в том числе на границе, в аэропортах и морских портах, на железнодорожных вокзалах, эти киоски посредством видеосвязи с нотариусом создадут условия для оформления нотариальных действий и получения документов непосредственно на месте. Используя эти инновационные устройства, действующие круглосуточно все дни недели, лица, на выезд из страны которых наложено ограничение из-за имеющейся задолженности, смогут произвести оплату и снять ограничение в автоматизированном порядке. В результате применения не имеющей аналога в мировой практике мобильной нотариальной папки, являющейся продукцией Азербайджана, любой человек получит информацию обо всех нотариальных офисах и нотариусах в округе, а также о сумме пошлин и выплат, которые необходимо выплатить для оформления нотариальных действий, требуемых документах и лицах, которые должны участвовать в проведении нотариальных действий. Главная особенность функции заключается в сохранении документов по всем нотариальным действиям с участием лица в едином источнике – мобильном телефоне, использовании в любой момент электронной версии, а также получении срочной информации об утрате документом силы.

Глава государства был проинформирован о работе по выполнению Распоряжения от 10 февраля 2017 года о гуманизации политики наказания, ему были продемонстрированы устройства электронного контроля, применяющиеся при исполнении наказаний, альтернативных лишению свободы, в том числе электронные наручники. В настоящее время по стране осуществляется электронный контроль за более чем 460 осужденными. На основании Распоряжения принимаются меры по предотвращению формального выполнения общественных работ, эффективной организации деятельности в этой сфере.

Новшества, применяемые в последние годы в судебной системе Азербайджана, одобряются на международной арене. В связи с этим в прошлом году Азербайджан был удостоен премии «Хрустальные весы юстиции» Совета Европы. А в этом году прошли выборы президента Европейской комиссии по эффективности правосудия Совета Европы. Выборы были проведены тайным голосованием в участием представителей 47 государств-членов структуры, впервые в истории Совета Европы на эту должность был избран представитель Азербайджана.

Новый руководитель структуры, судья Рамин Гурбанов встретился с Президентом Ильхамом Алиевым.

Отметим, что в успехе на выборах на столь высокую должность в Совете Европы значимую роль сыграла успешная внешняя политика главы государства и проводимые в стране прогрессивные судебно-правовые реформы

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