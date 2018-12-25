Бахар Мурадова: Женщин необходимо больше вовлекать в экономические процессы

25 декабря 2018 16:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Чем больше женщины будут вовлечены в экономические процессы, тем более свободными и независимыми они будут и станут активными участниками политических процессов.

Об этом вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахар Мурадова сказала, выступая во вторник на коллегии Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, посвященной итогам 2018 год, сообщает Trend.

По ее словам, женщина, которая не является экономически независимой, не может участвовать в политическом процессе и добиться успеха. Поэтому очень важна работа, проводимая в Азербайджане по вовлечению женщин в экономический процесс.

Мурадова отметила, что не менее важен вопрос развития женского предпринимательства.

«Создание семейных хозяйств, увеличение числа женщин-предпринимателей, обеспечение высокого уровня образования, здоровья детей и молодежи в Азербайджане, работа, проводимая по общественному и социальному контролю над всеми этими процессами, достойны одобрения», - сказала Мурадова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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