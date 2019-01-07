Попытка антинациональной сети начать очередную кампанию, связанную с Мехманом Гусейновым, не получила резонанса - эксперт

БАКУ /Trend/ - Попытка антинациональной сети начать очередную кампанию, связанную с Мехманом Гусейновым, не получила резонанса, сказал в понедельник Trend главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, в последние дни вновь пытается активизироваться антинациональная сеть, которая в этот раз акцентирует внимание на заключенном блогере Мехмане Гусейнове.

«Это всегда происходит тогда, когда Азербайджан укрепляет свои позиции на международном уровне. Представители антинациональной сети и ее сторонники периодически начинают проводить такие кампании, пытаясь отвлечь внимание Азербайджанского государства от основных общенациональных целей», - сказал Гулиев.

Эксперт подчеркнул, что политические амбиции лиц, находящихся внутри страны, и антиазербайджанские интересы их покровителей за рубежом объединились, обретя форму кампании, направленной против Азербайджанского государства.

«Несмотря на всяческие попытки, никаких результатов, кроме статьи в газете и очередного обращения проармянского конгрессмена в США, очередная попытка начать антиазербайджанскую кампанию не дала. Первоначально необходимо сказать, что часть информации о блогере Мехмане Гусейнове, на котором и построена антигосударственная кампания, оказалась ложной. Он не связан с медиа и профессиональной журналистикой и не проводит голодовку в тюрьме. Поэтому изначальна кампания, построенная на необоснованной информации, была обречена на безуспешность. Не получила она поддержки и со стороны азербайджанского народа. В стране нет оппозиционного лидера, способного превратить эту кампанию в массовое движение. Силы, находящиеся за рубежом, очень хорошо понимают, что вести обсуждения и принимать решения по Азербайджану правильно и перспективнее не с представителями слабой, не имеющей социальной базы оппозиции, а с политической властью и ее лидером, играющим решающую роль», - сказал эксперт.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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