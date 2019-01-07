Попытка антинациональной сети начать очередную кампанию, связанную с Мехманом Гусейновым, не получила резонанса - эксперт

7 января 2019 17:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Попытка антинациональной сети начать очередную кампанию, связанную с Мехманом Гусейновым, не получила резонанса, сказал в понедельник Trend главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, в последние дни вновь пытается активизироваться антинациональная сеть, которая в этот раз акцентирует внимание на заключенном блогере Мехмане Гусейнове.

«Это всегда происходит тогда, когда Азербайджан укрепляет свои позиции на международном уровне. Представители антинациональной сети и ее сторонники периодически начинают проводить такие кампании, пытаясь отвлечь внимание Азербайджанского государства от основных общенациональных целей», - сказал Гулиев.

Эксперт подчеркнул, что политические амбиции лиц, находящихся внутри страны, и антиазербайджанские интересы их покровителей за рубежом объединились, обретя форму кампании, направленной против Азербайджанского государства.

«Несмотря на всяческие попытки, никаких результатов, кроме статьи в газете и очередного обращения проармянского конгрессмена в США, очередная попытка начать антиазербайджанскую кампанию не дала. Первоначально необходимо сказать, что часть информации о блогере Мехмане Гусейнове, на котором и построена антигосударственная кампания, оказалась ложной. Он не связан с медиа и профессиональной журналистикой и не проводит голодовку в тюрьме. Поэтому изначальна кампания, построенная на необоснованной информации, была обречена на безуспешность. Не получила она поддержки и со стороны азербайджанского народа. В стране нет оппозиционного лидера, способного превратить эту кампанию в массовое движение. Силы, находящиеся за рубежом, очень хорошо понимают, что вести обсуждения и принимать решения по Азербайджану правильно и перспективнее не с представителями слабой, не имеющей социальной базы оппозиции, а с политической властью и ее лидером, играющим решающую роль», - сказал эксперт.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан намерен продолжать сформированный на протяжении многих лет политический курс - эксперт
Политика 3 января 20:49
Визит Пашиняна в Россию разрушил последние надежды на создание им сбалансированной внешнеполитической доктрины - эксперт
Политика 2 января 10:24
Тандем Азербайджан-Россия является решающим для спокойного и устойчивого развития региона - эксперт
Политика 26 декабря 2018 18:15
Внимание Президента Азербайджана к вынужденным переселенцам - пример для всего мира, который сталкивается с проблемами беженцев - эксперт
Политика 26 декабря 2018 12:38
Рост благосостояния народа всегда в центре внимания Президента Ильхама Алиева - депутат
Политика 24 декабря 2018 10:59
The Guardian еще раз продемонстрировала, что выполняет заказ кругов, недовольных стремительным развитием Азербайджана - эксперт
Политика 22 декабря 2018 16:50
Лента новостей
Стали известны имена азербайджанцев - погибшего и пропавшего без вести - в результате крушения судна у берегов Турции
Общество 18:20
Самые красивые ювелирные украшения звезд "Золотого глобуса – 2019" (ФОТО)
Стиль 18:15
Открывается ночной автобусный рейс Баку-Нахчыван-Баку
Экономика 18:04
В Баку с крыш домов демонтируются водяные баки (ФОТО)
Общество 18:03
В Азербайджане пенсии стали назначаться онлайн
Общество 17:44
В Баку проведен экзамен экстерном для лиц, не получивших полное среднее образование
Общество 17:42
В Малайзии объявили дату выборов нового короля
Другие страны 17:40
Нетаньяху приостановил передачу ХАМАС катарских $15 миллионов
Израиль 17:37
Валютные резервы Китая в 2018 году снизились на 2,1%
Китай 17:33