Начальник Генштаба ВС Азербайджана принял участие в заседании НАТО в Брюсселе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-полковник Наджмеддин Садыков принял участие в проведенной в штаб-квартире НАТО в Брюсселе встрече Военного комитета НАТО в формате «Решительная поддержка» на уровне начальников генеральных штабов, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны,

В ходе встречи были проведены обсуждения по таким вопросам, как учения для сил национальной обороны и безопасности Афганистана, оперативные условия и региональная безопасность миссии «Решительная поддержка», проводимой под руководством НАТО с целью поддержки и консультации.

Кроме того, были заслушаны мнения и рекомендации в связи с 2019 годом и последующим периодом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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