Президент Ильхам Алиев принял делегацию под руководством начальника Генштаба ВС Ирана

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран Мохаммадом Багери.

Глава государства отметил успешное развитие за последние годы азербайджано-иранских двусторонних отношений во всех сферах, в том числе в военной области. Подчеркнув, что сегодня политические связи поднялись на самую высокую ступень, Президент Ильхам Алиев отметил особую роль проведенных в последние годы на уровне президентов более 10 встреч в развитии отношений. Глава государства подчеркнул также значение взаимных визитов на другом уровне с точки зрения расширения связей. Отметив, что наши народы на протяжении веков живут в условиях добрососедства, Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что азербайджано-иранские дружеские и братские отношения будут успешно развиваться и в предстоящие годы.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран Мохаммад Багери передал главе государства приветствия Президента Хасана Роухани. Мохаммад Багери сказал, что Верховный лидер Ирана считает необходимым дальнейшее укрепление связей между нашими странами и народами. Гость отметил, что развитие, спокойствие и стабильность, достигнутые в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, с радостью воспринимаются иранским народом. Он сказал, что на протяжении веков наши народы связывала общность истории и культуры, и подчеркнул, что сегодня наши связи успешно развиваются.

Мохаммад Багери отметил, что Иран считает карабахские земли азербайджанскими, поддерживает и впредь будет поддерживать территориальную целостность Азербайджана. Он также подчеркнул, что изменение границ насильственным путем неприемлемо, Иран в этом вопросе всегда находится рядом с Азербайджаном.

Президент Ильхам Алиев просил передать иранскому руководству его благодарность за эту братскую позицию и сказал, что Азербайджан высоко ценит эту справедливую позицию иранской стороны. Глава государства проинформировал Мохаммада Багери о разрушении армянами на оккупированных территориях историко-религиозных памятников Азербайджана.

Глава государства поблагодарил за приветствия Президента Исламской Республики Ирана Хасана Роухани, просил передать и его приветствия Президенту Ирана.

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