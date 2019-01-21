Утверждены полномочия членов ПАСЕ на 2019 год

21 января 2019 15:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Утверждены полномочия членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на 2019 год.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом было объявлено в ходе зимней сессии ПАСЕ, которая началась сегодня в Страсбурге (Франция) и продлится до 25 января.

От Азербайджана утверждены полномочия Ульвии Агаевой, Сахибы Гафаровой, Сабира Гаджиева, Рафаэля Гусейнова, Ганиры Пашаевой и Самеда Сеидова в качестве представителей и Севиндж Фаталиевой, Чингиза Ганизаде, Нагифа Гамзаева, Эльшада Гасанова, Асима Моллазаде и Фазиля Мустафы в качестве заместителей.

Отметим, что в рамках сессии состоится заседание Комитета министров, выступит генсек ПАСЕ Турбьерн Ягланд.

На пленарном заседании ПАСЕ пройдут обсуждения по наблюдениям на президентских выборах в Грузии и парламентских выборах в Армении.

Также будут заслушаны доклады по таким темам, как обновление процедур референдума, основные условия свободы медиа для демократических выборов, роль общественных медиа в разоблачении пропаганды и передаче лживой информации, защита прав национальных меньшинств, и другие, состоится обмен мнениями.

В обсуждении, посвященном теме соответствия Европейской конвенции о защите прав человека законам шариата, будет проведена полемика по вопросу «Могут ли страны-члены СЕ подписать Каирскую декларацию?».

(Автор: Ляман Зейналова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Еще одно новшество в "myAccess"!
Финансы 16:37
Зимняя акция от AZAL: Бесплатный авиабилет детям при путешествии с родителями
Бизнес 16:10
AzerTelecom и "Азербайджанские железные дороги" начала сотрудничать в рамках проекта "Azerbaijan Digital Hub"
ИКТ 16:07
ВТБ (Азербайджан) запустил акцию по платежным картам
Финансы 16:05
В Азербайджане будет проведен очередной тестовый экзамен по приему на госслужбу
Общество 15:48
Орхан Мамедов: Агентство по развитию МСБ поддержит женское предпринимательство в Азербайджане (ФОТО)
Энергетика 14:53
Лента новостей
Еще одно новшество в "myAccess"!
Финансы 16:37
ГМО-продукты попадают на рынок Азербайджана в основном из Турции и Ирана
Бизнес 16:36
Азербайджан ожидает от переговоров в Париже более конкретных результатов - община
Нагорно-карабахский конфликт 16:26
Зимняя акция от AZAL: Бесплатный авиабилет детям при путешествии с родителями
Бизнес 16:10
Обнародован объем строительных работ в Узбекистане
Бизнес 16:09
AzerTelecom и "Азербайджанские железные дороги" начала сотрудничать в рамках проекта "Azerbaijan Digital Hub"
ИКТ 16:07
ВТБ (Азербайджан) запустил акцию по платежным картам
Финансы 16:05
Казахстанский «Самрук-Казына» сообщает о результатах за 2018 год
Экономика 15:59
События 20 Января не заставили народ отказаться от движения за территориальную целостность Азербайджана - депутат
Политика 15:58