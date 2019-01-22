Черногория откроет дипмиссию в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Черногория вручила ноту о намерении открыть дипломатическую миссию в Азербайджане.

Об этом генсек МИД Черногории Веселин Шукович сказал на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, сообщает во вторник Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

На встрече было выражено удовлетворение развитием дружественных отношений между Азербайджаном и Черногорией, подчеркнуто, что визиты высокого уровня вносят важный вклад в двустороннее сотрудничество.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, инвестиций, туризма и других, подчеркнули важность проведения бизнес-форумов для поощрения взаимных инвестиций и роста товарооборота.

Мамедъяров проинформировал гостя о развитии "Южного газового коридора", проектах TANAP и TAP, акцентировав внимание на сотрудничестве с Черногорией в этом контексте.

Министр подчеркнул, что Азербайджан высоко оценивает решительную поддержку Черногории, оказываемую справедливой позиции Азербайджана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а также проинформировал Шуковича о переговорном процессе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

На встрече состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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