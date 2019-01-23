Содокладчики ПАСЕ приветствуют прекращение уголовного дела в отношении Мехмана Гусейнова

23 января 2019 10:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу Азербайджана сэр Роджер Гейл (Великобритания) и Стефан Шеннах (Австрия) приветствуют решение Генеральной прокуратуры Азербайджана о прекращении уголовного дела против блогера Мехмана Гусейнова, который в настоящее время отбывает оставшиеся два месяца двухлетнего тюремного заключения.

Содокладчики подчеркнули, что это важный шаг в правильном направлении.

«Мы надеемся, что решение снять обвинения с Гусейнова будет частью продолжающегося процесса», - сказали содокладчики.

Отметим, что ранее Генеральная прокуратура сообщила, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал рекомендации в связи с объективным проведением расследования по уголовному делу, принятию всех предусмотренных законом необходимых мер для вынесения справедливого и гуманного решения.

В соответствии с рекомендациями Президента Азербайджана Ильхама Алиева Генеральный прокурор дал соответствующие поручения следственному органу в связи с уголовным делом в отношении Мехмана Гусейнова.

В Генпрокуратуре отметили, что учитывая то, что Мехман Гусейнов молод, не привлекался к дисциплинарной ответственности в период отбывания наказания, встал на путь исправления, а также то, что у него пожилой, одинокий отец, нуждающийся в заботе, что совершенное им преступление относится к категории менее тяжких, и что его деяние и личность в данный момент не представляют опасности для общества, следственный орган прекратил производство уголовного дела в отношении Мехмана Гусейнова.

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