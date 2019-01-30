Гражданское общество Азербайджана призывает Европарламент дать оценку нарушению прав человека в Армении

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение «Ассоциация азербайджано-славянской молодежи» выразило протест в связи с предвзятой позицией Европейского парламента.

По этому поводу объединение направило заявление Европарламенту, сообщает в среду Trend.

«После 52-дневной голодовки в Армении в тюрьме скончался заместитель председателя партии, политический заключенный Мгер Егиазарян. Однако ни ПАСЕ, ни Европарламент, ни ОБСЕ, ни другие международные структуры не отреагировали на его смерть в результате голодовки. Даже авторитетные мировые СМИ не прокомментировали данный факт. А факт в том, что арест Егиазаряна произошел именно по политическим мотивам и он умер в тюрьме как объявивший голодовку политический заключенный», - говорится в обращении.

В обращении задаются вопросом, почему Европарламент, а также другие структуры которые подняли вопрос Мехмана Гусейнова, арестованного не по политическим мотивам, а точнее из-за бытового вопроса, и, приняв резолюции, объявили его «политическим заключенным», молчат о политическом событии, произошедшем в Армении?

«Члены семьи погибшего в тюрьме председателя партии, его сын неоднократно обращались в международные структуры, проводили пресс-конференции в связи с данным вопросом. Несмотря на это, не последовало никакой реакции. Уже подтверждено, что Егиазарян не был преступником и был арестован по политическим мотивам. Неоднократно просили, чтобы Пашинян вмешался в это уголовное дело, однако в это дело не вмешались в какой-либо форме», - говорится в обращении.

Объединение выразило сожаление в связи с тем, что такая авторитетная организация применяет двойные стандарты, и требует, пока не поздно, дать политико-правовую оценку этому событию во имя справедливости.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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