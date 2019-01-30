МИД Азербайджана организовал визит представителей посольств и международных организаций в Сумгайыт (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана организовало визит в Сумгайыт представителей посольств и международных организаций, аккредитованных в стране, сообщает в среду Trend.

В поездке, организованной для непосредственного ознакомления с развитием города Сумгайыт, приняли участие более 60 представителей дипломатических корпусов, действующих в стране.

Зарубежные дипломаты ознакомились в Сумгайытском химико-промышленном парке с заводами Socar Carbamide и Socar Polymer, а также посетили Сумгайытский драматический театр, Дворец культуры «Химик» и Центр Гейдара Алиева, шахматную школу и детскую школу искусств, ознакомились с Сумгайытским бульваром и Музеем флага.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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