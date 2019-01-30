Не надейтесь: антиазербайджанские элементы не получат поддержки от США!

БАКУ /Trend/ - Официальный Вашингтон придает большое значение сотрудничеству с властями Азербайджана, настроен на еще большее развитие отношений, и данная позиция была еще раз продемонстрирована во время телефонного разговора советника Президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Во время телефонного разговора Джона Болтона с Президентом Азербайджана главным образом обсуждались три вопроса. Это, конечно же, неоценимый вклад Азербайджана в систему международной энергетической безопасности, надежное сотрудничество в сфере безопасности и, несомненно, текущее состояние переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Поддержка США в этих вопросах, которым Азербайджан придает особое значение в проводимом политическом курсе, и их приоритетность в двусторонних отношениях в повестке дня говорят о высоком уровне политического взаимопонимания между двумя странами. Да, США считают сегодняшний политически курс правительства Азербайджана адекватным для нынешней системы международных отношений. Азербайджан является бесспорным лидером в регионе, и страна давно зарекомендовала себя в качестве надежного партнера.

Азербайджан является страной-инициатором, и каждый выдвигаемый проект становится реальностью. США, несомненно, принимают это как факт и для будущего сотрудничества выбирают именно Азербайджан.

США высоко оценивают проекты, реализованные Азербайджаном в области энергетической безопасности, в том числе работу по строительству таких крупномасштабных газопроводов, как TAP и TANAP, которые обеспечат энергетическую безопасность Европы, оказывают поддержку в реализации "Южного газового коридора", как это было и в случае с энергетическими проектами Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум. То есть, официальный Вашингтон понимает крайне важную роль Азербайджана в области энергетической безопасности и неизбежность сотрудничества с официальным Баку в этом направлении.

Президент США Дональд Трамп в поздравительном письме Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, адресованном 30 мая 2018 года по случаю 25-летнего юбилея Международной выставки «Нефть и газ Каспия» и подачи первого газа в "Южный газовый коридор" подчеркнул: «Крупные нефтяные месторождения Азербайджана способствуют стабильности мирового энергетического рынка. Добываемый Вами газ внесет вклад в обеспечение энергетической безопасности Турции и Европы. Поддерживаю продолжение Вами экономических и правовых реформ, которые укрепят успех Ваших энергетических проектов».

Таким образом, США заинтересованы в безопасности региона, где расположен Азербайджан, и считают Азербайджан гарантом этих интересов. В этом контексте нагорно-карабахский конфликт, который уже на протяжении долгих лет не находит своего решения, занимает одно из главных мест в повестке дня мировой державы. Еще раз повторим, что если эта проблема не будет решена, не может и речи идти о мире и безопасности на Южном Кавказе. США неоднократно заявляли, что солидарны с Азербайджаном в таких стратегических вопросах. Особое внимание к этому вопросу Джона Болтона в последнем телефонном разговоре с Президентом Ильхамом Алиевым еще раз подтверждает сказанное нами.

Еще 24 мая прошлого года Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем письме Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву отметил, что предстоящие месяцы создадут возможности для решения нагорно-карабахского конфликта, а это создаст еще лучшие условия для сотрудничества между США и Азербайджаном, а также подчеркнул, что Соединенные Штаты, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, искренне желают сотрудничества с официальным Баку для устойчивого решения этого конфликта мирным путем.

Учитывая обязательства США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, обсуждение во время телефонного разговора текущего состояния переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта говорит о том, что официальный Вашингтон положительно оценивает наблюдаемую в настоящее время динамику в решении проблемы. США не упускают из виду проводимые встречи между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а кроме этого контакты между министрами иностранных дел двух стран и понимают, что появилась почва для справедливого урегулирования конфликта. Таким образом, США, будучи сопредседателем Минской группы, продолжат усилия по решению проблемы. Конечно, Азербайджан, учитывая, что США являются сопредседателем МГ, также заинтересован в усилении сотрудничества с Вашингтоном.

Что касается намерения США развивать сотрудничество с Азербайджаном в сфере безопасности, то официальный Вашингтон неоднократно заявлял, что придает большое значение вкладу Баку в укрепление безопасности в регионе и в мире. И это неслучайно. Азербайджан - миролюбивая стран и доказал, что является крайне надежным партнером в области в безопасности. Азербайджан – эта страна, которая ведет практическое сотрудничество с НАТО, ведет стратегическое сотрудничество с членами НАТО - США и Турцией, участвует в миротворческих операциях альянса в ряде стран. Стоит особо отметить, что в рамках миссии «Решительная поддержка», осуществляемой НАТО в Афганистане, число азербайджанских миротворцев увеличилось с 94 до 120 человек. Также Азербайджан присоединился к миротворческой миссии ООН в Южном Судане.

В этой связи стоит привести цитату из указанного выше письма Дональда Трампа: «Азербайджан и США, работая сообща, тесно взаимодействуют в разрешении сложных региональных вызовов. Я ценю Ваше сотрудничество в области безопасности и борьбы с терроризмом, а также наши долгосрочные торговые связи».

Телефонный звонок Джона Болтона Президенту Ильхаму Алиеву также стал весомым ответом некоторым фантазерам. Этот разговор является открытым посланием силам, которые, время от времени оказывая давление изнутри и извне на Азербайджан, стремятся достичь своих коварных намерений. Важные обсуждения Джона Болтона с Президентом Азербайджана, предпочтение официального Вашингтона сотрудничеству с Азербайджаном, намерение еще больше укрепить отношения не позволили исполниться желаниям некоторых недоброжелателей, которые вновь активизировались внутри страны благодаря грантам, получаемым из-за рубежа. То есть, не надейтесь: антиазербайджанские элементы не получат поддержки от США!

(Автор: Бахтияр Гаджиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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