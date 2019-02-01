Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство нового корпуса Азербайджанского аграрного университета

1 февраля 2019 18:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству и оснащению оборудованием нового учебного корпуса Азербайджанского государственного аграрного университета.

Согласно распоряжению, в целях строительства и оснащения оборудованием нового учебного корпуса Азербайджанского государственного аграрного университета, из суммы, указанной в подпункте 1.19.12 «Распределения средств, предусмотренных в госбюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением Президента от 15 января 2019 года, министерству сельского хозяйства будет выделено 14 245 000 манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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