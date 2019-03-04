Мубариз Гурбанлы: В Азербайджане полностью обеспечивается свобода вероисповедания

4 марта 2019 22:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Государственном комитете Азербайджана по работе с религиозными структурами прошла встреча с делегацией, в состав которой вошли члены Фонда этнического взаимопонимания и организации Eagles' Wings, сообщает Trend.

Председатель Госкомитета Мубариз Гурбанлы рассказал гостям об Азербайджане, а также о деятельности возглавляемой им структуры.

Гурбанлы в ходе встречи также рассказал о текущем положении в сфере религии в Азербайджане, о совместном сосуществовании различных религиозных конфессий.

Председатель Госкомитета сказал, что в Азербайджане зарегистрированы и действуют 32 немусульманские религиозные общины, и, что в стране нет запрета на религиозную деятельность.

«В Азербайджане нет проблем в религиозной сфере, свобода вероисповедания полностью обеспечивается , толерантность является одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана», - добавил Гурбанлы.

Гурбанлы также рассказал о нагорно-карабахском конфликте.

«Армяне желают представить данный конфликт в религиозном контексте, но это не имеет никакой связи с религией, Азербайджан имеет хорошие связи с христианскими странами», - сказал председатель Госкомитета.

Выступивший на встрече президент Фонда этнического взаимопонимания Марк Шнайер поблагодарил от имени гостей за теплый прием.

Шнайер отметил, что Азербайджан играет большую роль с точки зрения межрелигиозного диалога, совместного сосуществования религий и является примером для всего мира.

Гость сказал, что толерантность в Азербайджане существует на протяжении веков.

Отметим, что перед встречей гости посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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