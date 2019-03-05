Министр: Отношения между Азербайджаном и Болгарией носят стратегический характер

5 марта 2019 21:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Болгарией носят стратегический характер.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на мероприятии, посвящённом Национальному дню Болгарии.

«За 27 лет с момента установления дипломатических отношений, сотрудничество между странами развивалось по нарастающей. Азербайджан придает большое значение укреплению этих отношений и видит большой потенциал для расширения сотрудничества. В результате целенаправленной политики президентов двух государств отношения между странами еще больше расширились»,- сказал Керимов.

Министр отметил, что отношения между Азербайджаном и Болгарией носят стратегический характер. Между двумя странами до сегодняшнего дня подписаны 55 документов, добавил Керимов.

Керимов сказал, что подписанное в 2015 году соглашение о стратегическом партнерстве открывает новые возможности для сотрудничества. Азербайджан придает большое значение реализации положений этого соглашения, добавил он.

По его словам, две страны также сотрудничают в рамках межгосударственной комиссии по сотрудничеству, созданной в 1999 году.

Далее, министр отметил, что открытие авиарейсов между Баку и Софией Buta Airways в 2018 году внесло большой вклад в развитие отношений в сфере туризма.

Керимов также подчеркнул значимость проекта «Южный газовый коридор» в развитии отношений в сфере энергетики.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан и Швейцария обсудили сотрудничество в ряде сфер
Политика 00:01
ВБ раскрыл три главных принципа сотрудничества с Азербайджаном (Эксклюзив)
Бизнес 5 марта 23:06
Такие масштабные социальные реформы, как в Азербайджане, не проводятся ни в одной стране - Сиявуш Новрузов
Политика 5 марта 22:33
Такие предатели, как Фахреддин Аббасов, должны быть привлечены к ответственности, чтобы остальные сделали выводы - депутат
Политика 5 марта 19:48
Посол: Болгария признает Азербайджан основной движущей силой в реализации проекта «Южный газовый коридор»
Энергетика 5 марта 19:29
Названа дата очередного заседания азербайджано-иранской межправкомиссии
Бизнес 5 марта 19:16
Лента новостей
"Тоттенхэм" обыграл дортмундскую "Боруссию" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Спорт 02:43
В Алеппо в результате подрыва мин погибли восемь сирийцев
Арабские страны 01:55
В США назначили помощника госсекретаря по Европе и Евразии
США 00:52
В работе Amazon произошел сбой
ИКТ 00:28
Лейла Абдуллаева: Что делают молодые граждане Армении на оккупированных территориях Азербайджана?!
Нагорно-карабахский конфликт 00:24
Азербайджан и Швейцария обсудили сотрудничество в ряде сфер
Политика 00:01
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Од чершенбеси (ФОТО)
Политика 5 марта 23:53
По мере потепления случаи заражения ветрянкой уменьшатся – минздрав Азербайджана
Общество 5 марта 23:30
ВБ раскрыл три главных принципа сотрудничества с Азербайджаном (Эксклюзив)
Бизнес 5 марта 23:06