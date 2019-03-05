Министр: Отношения между Азербайджаном и Болгарией носят стратегический характер

БАКУ/Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Болгарией носят стратегический характер.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на мероприятии, посвящённом Национальному дню Болгарии.

«За 27 лет с момента установления дипломатических отношений, сотрудничество между странами развивалось по нарастающей. Азербайджан придает большое значение укреплению этих отношений и видит большой потенциал для расширения сотрудничества. В результате целенаправленной политики президентов двух государств отношения между странами еще больше расширились»,- сказал Керимов.

Министр отметил, что отношения между Азербайджаном и Болгарией носят стратегический характер. Между двумя странами до сегодняшнего дня подписаны 55 документов, добавил Керимов.

Керимов сказал, что подписанное в 2015 году соглашение о стратегическом партнерстве открывает новые возможности для сотрудничества. Азербайджан придает большое значение реализации положений этого соглашения, добавил он.

По его словам, две страны также сотрудничают в рамках межгосударственной комиссии по сотрудничеству, созданной в 1999 году.

Далее, министр отметил, что открытие авиарейсов между Баку и Софией Buta Airways в 2018 году внесло большой вклад в развитие отношений в сфере туризма.

Керимов также подчеркнул значимость проекта «Южный газовый коридор» в развитии отношений в сфере энергетики.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

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