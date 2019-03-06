Деятельность Первого вице-президента Мехрибан Алиевой демонстрирует то, какого высокого уровня достигли азербайджанские женщины – госкомитет

6 марта 2019 11:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Деятельность Первого вице-президента Мехрибан Алиевой демонстрирует то, какого высокого уровня достигли азербайджанские женщины, сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова в среду на конференции “She Congress 2019”, посвященной женскому лидерству и предпринимательству, сообщает Trend.

По ее словам, раньше женщины в стране обращались в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей только с социальными проблемами, теперь же обращения больше связаны с общественной активностью женщин, что радует.

«Долгое время существовал такой стереотип, что азербайджанские женщины должны быть только домохозяйками, хорошими матерями. Но азербайджанская женщина может быть активной и в общественно-политической сфере», - сказала Гусейнова, добавив, что сегодня азербайджанские женщины занимают высокие посты в государственных органах.

По словам главы госкомитета, перед женщинами в 21-м веке стоят новые задачи.

«Сегодня перед азербайджанскими женщинами стоят новые задачи. В первую очередь, женщина должна быть высокообразованной, устойчивой к конкуренции на рынке труда», - сказала она.

Гусейнова подчеркнула, что женщины пользуются всеми возможностями, созданными государством, чувствуют заботу государства. Она отметила тот отрадный факт, что женщины активно привлекаются к участию в общественно-политической жизни, в том числе активно участвуют в работе муниципальных органов.

По ее словам, сейчас женщины-предприниматели составляют 30 процентов от числа всех предпринимателей в стране. «Если учесть тот факт, что Азербайджан является молодым государством, то такой скачок за короткое время достоен одобрения», - сказала Гусейнова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане предлагается создать национальные соцсети
ИКТ 09:38
Госкомитет Азербайджана о снижении возраста вступления в брак
Общество 26 февраля 14:57
В основе неустанной и обширной деятельности Первого вице-президента Мехрибан Алиевой стоит намерение достойного служения народу - Хиджран Гусейнова
Политика 21 февраля 08:00
В судах Азербайджана предложено внедрить механизм для примирения разводящихся пар
Общество 15 февраля 16:40
В Азербайджане предложено ввести наказание за заключение религиозных браков
Общество 15 февраля 16:15
Госкомитет Азербайджана о влиянии соцсетей на семьи
Общество 9 февраля 12:45
Лента новостей
AtaNet стал доступен на трех языках
Финансы 11:16
Государственно-частное партнерство - катализатор развития экономики Азербайджана?
Бизнес 11:12
Оппозиция Турции выступает против создания национального космического агентства
Турция 11:09
Могерини выступила за участие Пашиняна в переговорах по урегулированию карабахского конфликта без предварительных условий
Нагорно-карабахский конфликт 11:08
Презентован тизер клипа представителя Азербайджана на " Евровидении 2019" (ВИДЕО)
Культура 11:07
ДТП в Турции – свыше 20 раненных
Турция 11:06
Азербайджан и ВБ реализовали 50 проектов на $4 млрд - замминистра
Бизнес 11:03
В Азербайджане предлагают внедрить преференции для производителей Нахчыванской Автономной Республики
Бизнес 10:59
Граждане Грузии не получат убежища в ЕС
Грузия 10:58